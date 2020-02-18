МИД РФ высказал свою позицию по новым санкциям США к Rosneft Trading

Москва, 18 февраля. В Министерстве иностранных дел РФ высказали позицию относительно санкций, которые были введены США против одной из дочерних компаний «Роснефть» – Rosneft Trading. Россия категорически не приемлет подобные действия Вашингтона, заявили дипломаты.

По данным МИД РФ, количество попыток США надавить на Россию посредством создания помех для внешнеэкономических связей и отказа в выдаче американских виз дошло уже до 80 начиная с 2011 года.

«Россия категорически не приемлет односторонние ограничительные меры, с помощью которых США, стремящиеся к глобальной гегемонии, пытаются подчинить весь мир своей воле. Они не влияли и не смогут повлиять на российскую линию в международных делах, в том числе на взаимодействие с законными властями Венесуэлы, Сирии, Ирана или любой другой страны», – говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что нередко за подобным использованием административного ресурса, стоит банальное желание США создать преимущество для своих же компаний, которые неспособны честным путем выдерживать конкуренцию с российскими производителями.

Дипломаты отметили, что подобная политика Вашингтона подрывает свободу мировой торговли и повышает всеобщую напряженность. Кроме того, они посоветовали Америке наконец осознать, что давлением на РФ успеха добиться нельзя.

Напомним, решение о применении США санкций в отношении Rosneft Trading и ее руководителя Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы было одобрено непосредственно американским президентом Дональдом Трампом, пишет «Газета.ru».