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ФАН-ТВ

Автомагазин с тонной солярки загорелся в Петербурге. ФАН-ТВ

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Крупное возгорание произошло сегодня вечером в Невском районе Северной столицы. Загорелся автомагазин «Колесо» на Дальневосточном проспекте.

Площадь сервисного центра большая — на его территории находятся несколько СТО, автомоек и торговых помещений. Сообщалась информация о наличии тонны солярки, а также других горюче-смазочных материалов, сохранялась угроза взрыва.

К месту ЧП выехали 9 пожарных расчетов, некоторые из них подъезжали к возгоранию через соседние улицы.

По последним данным, пожарным удалось локализовать возгорание, пострадавших нет.

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