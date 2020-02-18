Автомагазин с тонной солярки загорелся в Петербурге. ФАН-ТВ

Крупное возгорание произошло сегодня вечером в Невском районе Северной столицы. Загорелся автомагазин «Колесо» на Дальневосточном проспекте.

Площадь сервисного центра большая — на его территории находятся несколько СТО, автомоек и торговых помещений. Сообщалась информация о наличии тонны солярки, а также других горюче-смазочных материалов, сохранялась угроза взрыва.

К месту ЧП выехали 9 пожарных расчетов, некоторые из них подъезжали к возгоранию через соседние улицы.

По последним данным, пожарным удалось локализовать возгорание, пострадавших нет.