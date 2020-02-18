Петросян попытался выхватить микрофон у журналиста после вопроса о Брухуновой

Москва, 18 февраля. Известный юморист Евгений Петросян выхватил микрофон у журналиста Первого канала, который задал ему вопрос о его помощнице Татьяне Брухуновой. Кадры с инцидентом были показаны в программе «Пусть говорят».

Личную жизнь сатирика обсуждали в выпуске шоу от 17 февраля. Гости программы обсуждали раздел имущества Петросяном и его бывшей супругой женой Еленой Степаненко, а также возможную роль помощницы юмориста Татьяны Брухуновой в их разрыве. Отметим, что некоторые СМИ называют Брухунову новой женой Петросяна.

Корреспонденты Первого канала попытались задать Петросяну вопрос о Брухуновой и ее возможной беременности. Артист заявил, что не дает интервью и попросил журналистов отойти. Затем он дал прохожему сделать с ним общую фотографию, а когда журналист вновь подошел с микрофоном, Петросян набросился на него, попытавшись выхватить микрофон или выбить камеру.

«Хватит вам! Хватит! Что это такое? Убирайтесь отсюда! Убирайтесь, я говорю!» — возмущенно прокричал юморист.

Эти кадры были показаны в шоу «Пусть говорят». Как заявил ведущий Дмитрий Борисов, подобная реакция сатирика вызывает вопросы, а его молчание о личной жизни лишь провоцирует новые слухи и домыслы.

«О чем говорит такая реакция, когда Евгений Ваганович выхватывает микрофон? Нервничает – или просто любит так сильно Татьяну?» — отметил Борисов.

О романе юмориста Петросяна с его личной помощницей Брухуновой, которая младше его почти на 45 лет, стало известно в конце лета прошлого года. Позже выяснилось, что юморист последние годы жил со своей помощницей.