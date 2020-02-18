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Ученые клиники Мауо назвали первый признак развития диабета второго типа

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Ученые клиники Мауо назвали первый признак развития диабета второго типа

Москва, 18 февраля. Учеными из клиники Мауо впервые выявили первый признак развития сахарного диабета второго типа — черный акантоз. И если человек у себя его обнаружил, нужно действовать немедленно.

Черный акантоз — это потемнение кожи на некоторых участках тела. Чаще всего на локтях, но изменение цвета может случиться на шее, в паху или под мышками. Иногда акантоз сопровождается зудом, утолщением кожи, появлением прыщей. 

По словам директора пресс-службы Минздрава Великобритании, специалиста по диабету Саймона О’Нила, черный акантоз может означать, что у человека развивается преддиабетическое состояние, передает «Царьград».

«Если есть этот симптом, то, скорее всего, диабетом вы еще не больны. Но если не хотите развития этого заболевания, нужно действовать немедленно», — заявил врач.

Ученые клиники Мауо назвали первый признак развития диабета второго типа

По словам специалиста, основной профилактикой диабета второго типа является правильное питание. Он не призывает совсем отказываться от мяса или выпечки. В рационе, по словам врача, должны понемногу присутствовать продукты из пяти групп: овощи и фрукты, мучные изделия (макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб), белки (мясо птицы, телятина, бобы, орехи), молочные продукты, жиры (масла и спреды). 

Отметим, в конце прошлого года Росстат зафиксировал предрасположенность к лишнему весу более чем у половины россиян. Как передавала «Газета.ру», избыточная масса тела наблюдается у 46,9% мужчин и 34,7% женщин. Ожирение первой, второй и третьей степеней имеют 17,8% мужчин и 24,5% женщин. Основную долю рациона россиян составили углеводы — 44,7% у мужчин и 46,2% у женщин. Жиры занимают 41,3% и 39,6% рациона соответственно.

Более того, эксперты ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения и Сеченовского университета пришли к выводу, что в России с 2014 года на 16,4% выросло число детей с нарушениями обмена веществ, расстройством питания и болезнями эндокринной системы, передавал RT. Число детей, болеющих сахарным диабетом, выросло на 35%.

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Источник: Царьград
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