Ученые клиники Мауо назвали первый признак развития диабета второго типа

Москва, 18 февраля. Учеными из клиники Мауо впервые выявили первый признак развития сахарного диабета второго типа — черный акантоз. И если человек у себя его обнаружил, нужно действовать немедленно.

Черный акантоз — это потемнение кожи на некоторых участках тела. Чаще всего на локтях, но изменение цвета может случиться на шее, в паху или под мышками. Иногда акантоз сопровождается зудом, утолщением кожи, появлением прыщей.

По словам директора пресс-службы Минздрава Великобритании, специалиста по диабету Саймона О’Нила, черный акантоз может означать, что у человека развивается преддиабетическое состояние, передает «Царьград».

«Если есть этот симптом, то, скорее всего, диабетом вы еще не больны. Но если не хотите развития этого заболевания, нужно действовать немедленно», — заявил врач.

По словам специалиста, основной профилактикой диабета второго типа является правильное питание. Он не призывает совсем отказываться от мяса или выпечки. В рационе, по словам врача, должны понемногу присутствовать продукты из пяти групп: овощи и фрукты, мучные изделия (макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб), белки (мясо птицы, телятина, бобы, орехи), молочные продукты, жиры (масла и спреды).

Отметим, в конце прошлого года Росстат зафиксировал предрасположенность к лишнему весу более чем у половины россиян. Как передавала «Газета.ру», избыточная масса тела наблюдается у 46,9% мужчин и 34,7% женщин. Ожирение первой, второй и третьей степеней имеют 17,8% мужчин и 24,5% женщин. Основную долю рациона россиян составили углеводы — 44,7% у мужчин и 46,2% у женщин. Жиры занимают 41,3% и 39,6% рациона соответственно.

Более того, эксперты ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения и Сеченовского университета пришли к выводу, что в России с 2014 года на 16,4% выросло число детей с нарушениями обмена веществ, расстройством питания и болезнями эндокринной системы, передавал RT. Число детей, болеющих сахарным диабетом, выросло на 35%.