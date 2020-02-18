Прилучный экстремально похудеет ради роли летчика, сбежавшего из немецкого плена

Москва, 18 февраля. Российский актер Павел Прилучный готов экстремально похудеть для участия в съемках нового фильма Тимура Бекмамбетова. Чтобы сыграть роль в киноленте «Девятаев», артисту необходимо значительно сбросить вес, прототип его героя весил всего 39 килограммов.

Сам Прилучный признался, что снижение веса дается ему нелегко, а съемки на холоде постоянно вызывают у него желание что-нибудь съесть, чтобы согреться. Однако актер привыкает к лишениям ради участия в проекте, даже несмотря на огромный стресс, сообщает Kp.ru.

Новый фильм Бекмамбетова повествует о советском летчике Михаиле Девятаеве, который совершил побег из немецкого плена и передал разведке данные о расположении секретных военных баз противника. К концу плена он весил те самые 39 килограммов. Съемки кинокартины начались в Кронштадте.

Ранее сообщалось, что внедорожный автомобиль Gelandewagen главного героя сериала «Мажор», которого сыграл Прилучный, продают в Санкт-Петербурге. Владелец хочет получить за авто 4 миллиона рублей. Автомобиль использовался во время съемок второго сезона популярного российского сериала. Сообщение о продаже внедорожника с интересной историей разместил один из автомобильных салонов Северной столицы, передавало Федеральное агентство новостей.