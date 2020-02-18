Врачи диагностировали у Диброва микроинсульт

Москва, 18 февраля. Медики диагностировали микроинсульт у телеведущего Дмитрия Диброва. Об этом сообщил его представитель Табриз Шахиди.

«Полное и доскональное обследование Дмитрия на сей момент подтвердило микроинсульт», — пояснил он.

Шахиди также добавил, что в настоящее время медики оценивают состояние Диброва, как удовлетворительное. По его словам, телеведущий может передвигаться и принимать пищу без посторонней помощи.

«Он находится в собственной палате, созванивается с друзьями и близкими. Все хорошо», — отметил Шахиди.

Он подчеркнул, что телеведущий будет в больнице под наблюдением врачей на протяжении 7-10 дней.

Напомним, 17 февраля Дибров потерял сознание во время премьеры фильма Егора Кончаловского «На Луне» в кинотеатре «Октябрь», после чего был экстренно госпитализирован в Боткинскую больницу. В момент инцидента рядом с Дибровым находился Якубович, который оказал телеведущему первую помощь.

Позднее сам Дибров рассказал журналистам, что у него «просто случился обморок», на который «каждый имеет право, если ему 60 лет», но сейчас все в порядке. Кроме того, Дибров опроверг сообщения СМИ о том, что у него случился приступ эпилепсии. Дибров также выразил благодарность Леониду Якубовичу, который оказал ему помощь, а также позвонил его супруге.