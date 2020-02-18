Россия и Турция констатировали приверженность договоренностям по Сирии

Москва, 18 февраля. Представители России провели второй раунд переговоров с турецкой межведомственной делегацией по ситуации в Сирии с акцентом на обстановку в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Встречи между представителями России и Турции состоялись 17-18 февраля. В делегацию РФ вошел спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и представители министерства обороны. Турцию на встрече возглавлял заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал.

«С обеих сторон была констатирована приверженность имеющимся договоренностям, предусматривающим меры по снижению напряженности, облегчению гуманитарного положения при продолжении борьбы с терроризмом», – говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что достижение долгосрочной стабильности в Идлибе возможно только на основе приверженности суверенитету и территориальной целостности страны. Делегатами из Турции и РФ также была отмечена важность продвижение процесса регулирования кризиса в САР.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что введенные США санкции против Сирии, а также разграбление нефтяных богатств мешают восстановлению нормальной жизни в стране, пишет «Газета.ru».