Сирия, 19 февраля. За сутки в Идлибе в ходе боевых действий были нейтрализованы 29 боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». Пять человек пострадали при взрыве автомобиля в центре города Дамаск. Сирийская армия обнаружила склад оружия, брошенный боевиками при отступлении из Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: атаковали опорные пункты боевиков «оппозиции» на юге Алеппо и прикрывают наступление сирийской армии в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли опорные пункты боевиков «вооруженной оппозиции» на юге Идлиба, по неподтвержденным данным, понесли потери в Алеппо при ракетном обстреле со стороны группировки «Сирийской национальной армии»

Армия Турции и союзные силы: на севере Алеппо отразили нападение боевиков «Сил освобождения Африна».

«Исламское государство1» (ИГ1, запрещено в РФ): взяло на себя ответственность за покушение на боевика «Демократических сил» в Дейр-эз-Зор, подозревается в организации подрывов в Ракке и Хасаке.

Армия Турции и союзные силы: в Идлибе у деревни Ариха возводят новый наблюдательный пункт, в Ракке обстреляли укрепления боевиков SDF и отразили нападение на севере Алеппо со стороны отрядов «Сил освобождения Африна».

«Хайят Тахрир аш-Шам»: предприняла попытку контратаки на позиции САА на юге Идлиба у поселка Урм-аль-Кубра, в Алеппо нанесла ракетные удары по укреплениям сирийской армии.

«Демократические силы Сирии» (SDF): на востоке Дейр-эз-Зора потеряли одного боевика, на севере Ракки обменялись ударами с турецкой армией.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: открыла огонь из РСЗО по позициям правительственных сил в Алеппо.

Провинция Дамаск

Днем мощный взрыв раздался в столице Сирии. В районе Дамаска Баб-Масала детонировала самодельная бомба, установленная в автомобиле, припаркованном у парка Аль-Гаала. По данным агентства SANA, полученным из источника в городском полицейском управлении, пять человек с осколочными ранениями и ожогами были доставлены в городской госпиталь. Позднее один из пострадавших скончался от полученных ран. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за организацию теракта.

10 февраля в центре Дамаска рядом с крупнейшим рынком города взорвался заминированный автомобиль, в результате чего пострадал один мирный житель.

Провинция Алеппо

На севере провинции в кантоне Африн возобновились столкновения между протурецкими группировками и отрядами курдских боевиков из группировки «Сил освобождения Африна». По данным портала Rojava Network, в окрестностях деревни Маяс стороны обменялись ударами из тяжелого и среднего вооружения, после чего «Силы освобождения» отошли к своим прежним позициям у деревни Шара.

Утром боевики «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» открыли огонь из РСЗО по линиям обороны Сирийской арабской армии (САА) в районе деревни Урм-аль-Кубра и на высотах гор Кабтан и Шейх-Баракат. Позднее боестолкновения отмечались у поселка Ад-Дана. В ответ на обстрел артиллерийские подразделения САА открыли огонь по укреплениям боевиков у поселка Аль-Атариб.

Как сообщает агентство Aleppo AMC, ВВС Сирии атаковали укрепления боевиков «Сирийской национальной армии» у населенных пунктов Аль-Ибизма. Медиаресурсы боевиков распространяли днем сообщения о том, что при перестрелке в предместьях поселения Шейх-Акиль были тяжело ранены несколько военнослужащих.

По информации агентства SANA, в окрестностях города Кафр-Наха инженерные подразделения сирийской армии зачистили склады с боеприпасами и оружием, которое боевики бросили при отступлении. Большая часть изъятого вооружения произведена в США.

Провинция Дейр-эз-Зор

Утром неопознанное тело со следами огнестрельных ранений было обнаружено в окрестностях поселка Аль-Шебахат в западной части провинции, как сообщило агентство Deir Ezzor 24. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за убийство. Предполагается, что преступники проникли в районы контроля правительственных сил со стороны оккупированных курдскими боевиками территорий на востоке провинции.

Позднее медиаресурс «Исламского государства» «Амак» разместил заявление боевиков, в котором они взяли на себя ответственность за вылазку в поселок Муайзила, где застрелили члена «Демократических сил Сирии» (SDF).

Провинция Идлиб

На юге провинции «Сирийская национальная армия» нанесла удар по местам дислокации военнослужащих сирийской армии из РСЗО у деревень Мадая, Ариха и Тарманин. В ответ ВВС Сирии сбросили бомбы на опорные пункты боевиков у Басанкуля и на высотах гор Аль-Акрад и Аль-Арбейн, как передает портал Al Mohrar Media. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» предприняли утром безуспешную попытку контрнаступления у городов Ад-Дана и Сармада. Ответные действия САА вынудили боевиков отойти к прежним позициям.

Турецкие военнослужащие установили новый пункт наблюдения у линии соприкосновения сторон сирийской армии и вооруженных группировок, действующих в этом районе. По данным портала Aleppo AMC, новый пункт расположен между поселками Матрим и Ариха. Позднее к наблюдательным пунктам прибыл турецкий конвой из 300 грузовых автомобилей с военной техникой и боеприпасами.

По информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в ходе боевых действий на западе провинции за последние сутки были нейтрализованы 29 членов радикальных группировок.

Провинция Ракка

На севере провинции в зоне операции «Источник мира» курдские боевики совершили вылазку к позициям турецкой армии. Как передает корреспондент портала NPA, боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) предприняли попытку проникнуть за линии обороны протурецких сил у деревни Киз-Али до наступления рассвета. В ответ турецкая армия нанесла удары по укреплениям боевиков из ракетных установок. В настоящее время ни одна сторона конфликта не сообщила о понесенных потерях.

Возле штаба «Демократических сил» в городе Ат-Табка прогремел взрыв. Как сообщает медиаресурс NORS, детонировало СВУ, заложенное в припаркованном у штаба автомобиле. Вечером самодельная бомба, установленная на мотоцикл, взорвалась в деревне Аль-Сальхабия. В установке СВУ курдские боевики подозревают террористов «Исламского государства», которые продолжают совершать диверсии на востоке Сирии.

Провинция Хама

В приграничной с провинцией Идлиб зоне на севере Хамы также отмечаются боестолкновения между подразделениями сирийской армии и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир». Медиаресурсы боевиков сообщают, что у посёлка Мадая им удалось подбить БМП правительственных сил, а также обстрелять из противотанковых ракетных установок полевой штаб. Источник в сети Twitter (MBSMEN) сообщает о боестолкновениях в районе лагеря сирийской армии Джурин без указания потерь сторон.

Провинция Хасака

Сирийская обсерватория по правам человека SOHR передает, что вечером в промышленной зоне в городе Камышлы прогремел взрыв. Инцидент произошел на заводе по переработке металлолома и пластика. В результате полученных ран на месте погибли два работника завода: женщина и несовершеннолетний ребенок. Силы внутренней безопасности SDF «Асайиш» оцепили район. Боевики не исключают, что взрыв был вызван не технической неисправностью, а организован террористами «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.