Украинский форум сообщил причины смерти фигуриста Бондаря

Москва, 18 февраля. Стало известно, из-за чего умер бывший фигурист из Украины Николай Бондарь. Информацию о причинах его кончины опубликовал украинский форум Skating.com.ua.

По данным портала, спортсмен умер в результате инфаркта.

«Причина смерти – инфаркт, сердце остановилось во время сна», — говорится в сообщении.

Напомним, о смерти Бондаря сообщила Украинская федерация фигурного катания на коньках, спортсмен скончался на 30-м году жизни в Китае.

«Федерация фигурного катания выражает свои соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении спортивной организации.

Николай Бондарь родился в Киеве в 1990 году, выступал в мужском одиночном катании. Фигурист выигрывал бронзовые медали первенства Украины, принимал участие в юниорском чемпионате мира и этапах юниорского Гран-при. Последнее время бывший спортсмен работал тренером в Китае.

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