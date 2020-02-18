Рашкин получил от Ходорковского 2 млн евро на создание структуры в КПРФ с участием Соболь

Москва, 18 февраля. Проживающий за рубежом миллиардер Михаил Ходорковский намерен оказать финансовую помощь российской оппозиции на выборах в Государственную думу в 2021 году. Как сообщает издание «Политика сегодня» со ссылкой на собственный источник, либералы получат около двадцати миллионов долларов на различные проекты, а коммунист Валерий Рашкин – около двух миллионов евро на поддержку Любови Соболь.

Сообщается, что Ходорковский активно готовит протесты в российском обществе на фоне предстоящих выборов в Госдуму в 2021 году. Миллиардер собирается продвигать подконтрольных ему политиков на выборах. По данным источника издания, всего Ходорковский намерен провести через «Открытую Россию» не менее 70 миллионов долларов для оказания поддержки российской оппозиции. Главной задачей Ходорковского и его агентов станет дискредитация всероссийского голосования по принятию конституционных поправок и финансирование центров «Нет».

«15 процентов будет потрачено на работу с оппозиционными журналистами и СМИ. 20 процентов – на работу с продвигаемыми депутатами. Остальные деньги используют для создания центров «Нет» - это специальная структура, которая, по сути, является аналогом движения «Голос» и переформатируется в него перед выборами», — цитирует «Политика сегодня» своего источника.

Также отмечается, что Рашкин получил два миллиона евро от Ходорковского через признанную нежелательной в РФ организацию «Открытая Россия» для создания отдельного молодежного движения КПРФ. Известно, что в ней будет работать юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Любовь Соболь и мундеп Константин Янкаускас.

Напомним, что после бегства из России Михаил Ходорковский создал и купил сразу несколько крупных СМИ, которые контролируются через лояльных функционеров и исполнителей. Все они продвигают в России идеи олигарха и созданы для дестабилизации политической ситуации в стране, что сам Ходорковский особо и не скрывает. Их список ранее приводило Федеральное агентство новостей.