Охлобыстин осудил Стерлигова за слова о протоиерее Смирнове

Москва, 18 февраля. Российский предприниматель Герман Стерлигов прокомментировал в своем Instagram заявление главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, протоиерея Дмитрия Смирнова, который резко раскритиковал женщин, состоящих в браке. Вскоре к полемике подключился священник и актер Иван Охлобыстин.

Ранее протоиерей Смирнов назвал незамужних женщин, живущих вместе с мужчиной в гражданском браке, «бесплатными проститутками». По его мнению, россиянки не понимают, что такое настоящий брак. Резкое высказывание представителя духовенства вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

В своем блоге предприниматель Герман Стерлигов заявил, что протоиерей поступил «не по-христиански».

«Для христиан законный брак – это не ЗАГС. Для христиан законный брак – это благословение родителей. Даже венчание по канонам церкви считается недействительным, если после венчания выяснится, что священник был обманут и не было благословения одного из родителей», – высказался Стерлигов.

Он также отметил, что, по его мнению, процесс бракосочетания в ЗАГСе является «языческим» и такие «извращения» для христиан недопустимы.

«А Дмитрий Смирнов за этот сатанизм активно выступает. Меня это не удивляет», – пишет Стерлигов.

В комментариях под его постом развернулось активное обсуждение. Высказался и священник РПЦ Иван Охлобыстин. Он встал на защиту протоиерея Дмитрия Смирнова пояснив, что тот является «кристально чистым человеком», добрым пастырем, который изменил жизнь сотен людей в лучшую сторону.

«Чтобы иметь право судить его, необходимо соответствовать самым высоким духовным и нравственным нормативам. Очень сомневаюсь, что вы, Герман, при всем уважении, им соответствуете», – ответил Охлобыстин Стерлигову.

Напомним, ранее юрист Екатерина Гордон подала заявление в полицию, Следственный комитет РФ и прокуратуру с требованием проверить слова протоиерея Смирнова на экстремизм, пишет «Газета.ru».