Малышева раскрыла смысл исполненной с Ургантом песни о коронавирусе

Москва, 18 февраля. Ведущая телепередачи «Жить здорово!» Елена Малышева стала гостей программы «Вечерний Ургант». В конце передачи Малышева и Иван Ургант, исполнили песню, которая была посвящена борьбе с новым китайским коронавирусом.

Позднее Малышева прокомментировала свое участие в программе «Вечерний Ургант», отметив, что песня, исполненная в эфире программы, является попыткой успокоить россиян. Она подчеркнула, что к настоящему моменту в России не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, передает «НьюИнформ».

«Более того — в России эпидемически спокойная ситуация, но высокая паника у всех. Я первый раз в жизни в эфире играла на рояле! Надеюсь, что наша песня, исполненная с ноткой доброты, даст возможность людям просто улыбнуться, и с юмором отнестись ко всему», — пояснила Малышева.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту вирусом заразились более 70 тысяч человек. От коронавируса погибли более 1,8 тысячи человек. При этом случаи заражения новым китайским вирусом зафиксированы в большинстве стран мира.