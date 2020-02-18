Лена Миро поставила диагноз «бескомпромиссно толстой» Семенович 

Москва, 18 февраля. Блогер Лена Миро резко отреагировала на пост певицы Анны Семенович, обидевшейся на журналистов. Певица обвинила СМИ в том, что они специально выставляют ее в дурном свете. Блогер в ответ поставила диагноз артистке — синдром слепой свиньи.

Пару дней назад Семенович пришлось отвечать на нападки некоторых журналистов, которые назвали ее разъевшейся, пристыдили за тройной подбородок и большой живот. По ее мнению, журналисты сделали плохое фото, а теперь пытаются доказать, что она так выглядит всегда.

Она отметила, что, конечно, «не модель от «Армани», но «нормальная, здоровая и красивая женщина».

«У меня нет трех подбородков», — написала певица в своем Instagram.

Лена Миро, специализирующаяся на критических обзорах звезд шоу-бизнеса в ЖЖ, поставила «диагноз» Семенович: синдром слепой свиньи.

«Синдромом слепой свиньи страдают некогда стройные, а теперь располневшие женщины, которые отказываются считать себя толстыми», — уточнила она.

При этом она отметила, что на представленных певицей фотографиях нет никакой разницы: «и там, и там — откровенно толстая баба с приличными жировыми отложениями в области подбородка и не только».

«У «нормальной, красивой женщины» подбородок — всегда один! И угол между шеей и подбородком — острый! Очень, я бы даже сказала, острый. Не 90 градусов и даже не 80, а значительно острее», — описала Миро то, как обязана выглядеть женщина.

По мнению блогера, Семенович «не может считаться красивой ни при каких обстоятельствах», поскольку она «бескомпромиссно толстая и некрасивая баба».

Резюмируя свой блог, Миро призвала своих читателей не цепляться за былую привлекательность, а попробовать похудеть.

Отметим, в конце января Семенович пожаловалась поклонникам, что за время отдыха набрала четыре лишних килограмма и теперь ей предстоит быстро войти в форму. Своим фанатам она предложила присоединиться к ее 10-дневному марафону стройности.

В конце прошлого года она призналась, что страдает от медицинской патологии, при которой молочные железы разрастаются до огромных размеров — гигантомастии. Как передавала «Газета.ру», певица узнала о патологии только пять лет назад, когда из-за гормонального сбоя и стресса она набрала вес и не смогла вернуть свою грудь в изначальную форму.