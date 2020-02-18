Анкара опровергла повреждение своего судна в результате ответа ЛНА на провокацию ПНС

Анкара, 18 февраля. Анкара не подтверждает сообщения о потоплении турецкого корабля в Триполи в результате удара Ливийской национальной армии (ЛНА).Об этом заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Стоит отметить, что ранее несколько информационных источников сообщали об уничтожении в результате ракетного удара ЛНА турецкого судна, доставившего вооружение в порт ливийской столицы – Триполи. Позже появились фотографии с места происшествия, опровергающие информацию о том, что турецкий корабль пострадал. Военные Халифы Хафтара ударили по складу, расположенному на пристани. В результате атаки загорелся склад с топливом.

Ливийская национальная армия заявила, что нанесла точечные удары по триполитанскому порту в ответ на нарушения режима прекращения огня со стороны ПНС.

Напомним, боевики незаконных вооруженных группировок триполитанского «правительства» Файеза Сарраджа на протяжении всего дня вели огонь по позициям ЛНА на разных направлениях, вынуждая войска фельдмаршала Хафтара отвечать, чтобы сорвать режим перемирия, введенный 12 января.