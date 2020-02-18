Самолет ВМС США замаскировали под гражданский для посадки в Одессе

Одесса, 18 февраля. Самолет C-40A Clipper Военно-морских сил США совершил посадку в аэропорту Одессы. О цели прибытия борта ничего неизвестно.

Местные издания сообщили, что самолет замаскирован под гражданский. По данным СМИ, фюзеляж борта имеет белую ливрею с полосами, и со стороны не ассоциируется с военным назначением.

Известно, что C-40A предназначен для перевозки грузов и личного состава, всего на данный момент существует 15 единиц такой марки. Первый самолет данного типа поступил на вооружение в 2001 году.

Кроме того, C-40A является военной модификацией пассажирского лайнера Boeing 737-700. Самолет способен перевезти 121 военнослужащего или около 17 тонн груза. Воздушное судно может развивать скорость до 900 километров в час, дальность его полета превышает 5,5 тысячи километров.

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