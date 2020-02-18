Сирия, 18 февраля. Женщина и ребенок погибли при взрыве в Хасаке. В освобожденный Маарет-ан-Нуман в Идлибе возвращаются жители. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: атаковали опорные пункты боевиков «оппозиции» на юге Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли опорные пункты боевиков «вооруженной оппозиции» на юге Идлиба, по неподтвержденным данным, понесли потери в Алеппо при ракетном обстреле со стороны группировки «Сирийской национальной армии».

Армия Турции и союзные силы: на севере Алеппо отразили нападение боевиков «Сил освобождения Африна».

«Исламское государство1» (ИГ1, запрещено в РФ): подозревается в подрыве в промышленной зоне города Камышлы в Хасаке.

Корпус Стражей Исламской революции: подтвердил гибель одного бойца в Алеппо при неназванных обстоятельствах.

Провинция Алеппо

Член иранского ополчения Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) Хамидрез Бабольхани погиб при ракетной атаке на западе Алеппо, как сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Fars. Командование КСИР официально подтвердило гибель бойца при несении службы. Детали и место гибели Бабольхани не приводятся..

У поселка Ад-Дана подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают вести огонь из тяжелой артиллерии по позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Сирийской национальной армии», как сообщает оппозиционное агентство Step News.

На севере провинции в кантоне Африн возобновились столкновения между протурецкими группировками и отрядами курдских боевиков из группировки «Сил освобождения Африна». По данным портала Rojava Network, в окрестностях деревни Маяс стороны обменялись ударами из тяжелого и среднего вооружения, после чего «Силы освобождения» отошли к своим прежним позициям у деревни Шара. Потери в своих рядах курды отрицают.

Провинция Идлиб

«Сирийская национальная армия» нанесла удар по местам дислокации военнослужащих сирийской армии из РСЗО у деревни Мадая, как передает портал Al Mohrar Media. По информации опубликованной боевиками, в результате обстрела были тяжело ранены несколько солдат САА. В ответ ВВС Сирии совершили боевые вылеты в окрестности поселка Ариха и предместья города Тарманин, где сбросили бомбы на опорные пункты группировки.

По данным агентства Al Nour, в освобожденный город Маарет-ан-Нуман возвращаются десятки семей, которые вынуждены были покинуть город в период его оккупации «Хайят Тахрир аш-Шам». Напомним, город перешел под контроль сирийской армии в рамках операции «Рассвет в Идлибе» 28 января этого года. После того как инженерные подразделения провели работы по разминированию и зачистили жилые кварталы от мин-ловушек, оставленных боевиками, в город начали возвращаться беженцы.

Провинция Хама

В приграничной с провинцией Идлиб зоне на севере Хамы также отмечаются боестолкновения между подразделениями сирийской армии и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир». Медиаресурсы боевиков сообщают, что у поселков Мадая им удалось подбить БМП правительственных сил, а также об обстрелять из противотанковых ракетных установок полевой штаб. Источник в сети Twitter (MBSMEN) сообщает о боестолкновениях в районе лагеря сирийской армии Джурин без указания потерь сторон.

Провинция Хасака

Сирийская обсерватория по правам человека SOHR передает, что вечером в промышленной зоне в городе Камышлы прогремел взрыв. Инцидент произошел на заводе по переработке металлолома и пластика. В результате полученных ран на месте погибли два работника завода: женщина и несовершеннолетний ребенок. Согласно источникам агентства, силы внутренней безопасности SDF «Асайиш» оцепили район. Курдские боевики не исключают, что взрыв был вызван не технической неисправностью, а организован террористами «Исламского государства», которые продолжают подпольную деятельность, маскируясь под гражданских.

1 Организация запрещена на территории РФ.