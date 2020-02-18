Москва, 18 февраля. Супруга российского рэпера Джигана Оксана Самойлова родила музыканту долгожданного сына. Пара стала родителями уже в четвертый раз. Джиган самостоятельно перерезал пуповину новорожденному.

Радостной информацией музыкант поделился в своем блоге. Он опубликовал трогательное фото из палаты. Публикацию он сопроводил подписью «Давид Денисович Устименко. 18.02.2020».

О том, что пара ждет наследника, стало известно в ноябре прошлого года. На фотографиях, опубликованных в Сети, Оксана Самойлова позировала с внушительным животом. Фотосессия была сделана, когда звездная пара отдыхала на Мальдивах, передает Kp.ru.

Отмечается, что родители сразу приняли решение о том, что роды будут проходить в США. Джиган вместе с супругой улетели в Майами в начале этого года. Пара призналась, что эта беременность отличалась от трех предыдущих.

«Четвертая беременность — это не первая, и не вторая, и даже не третья. Приходится помогать своему организму. А хочется, как обычно, сладкого и углеводов», — рассказала многодетная мать.

Напомним, что Самойлова и Джиган познакомились в одном из ночных клубов. По их словам, роман был бурным и быстро перерос в полноценные серьезные отношения. Джигану понадобилось немного времени, чтобы понять, что он встретил мать своих будущих детей.

«Пару недель, проведенные у океана, доказали мне — она та, от которой мне нужны дети», — сказал музыкант.

Свадьбу сыграли в символичную дату — 12.12.12. Наблюдательные поклонники заметили, что дети появляются у пары каждые три года.