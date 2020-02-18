Клишас объяснил, почему решение Гаагского суда по ЮКОСу невозможно исполнить

Москва, 18 февраля. Исполнение решения Гаагского суда по ЮКОСу в России невозможно. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сенатор считает, что решение суда противоречит законодательству РФ.

«Это решение противоречит российскому публичному правопорядку и не должно исполняться в России», — заявил Клишас.

Напомним, 18 февраля апелляционный суд Гааги постановил, что Россия должна выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Министерство юстиции РФ уже заявило, что в кассационном порядке будет оспаривать решение в Верховном суде Нидерландов. В 2016 году аналогичный вердикт в отношении России отменил Окружной суд Гааги.

Глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, который защищал интересы РФ в суде, также подтвердил подачу апелляции. По его словам, бывшие акционеры нефтяной компании не были добросовестными инвесторами, что было проигнорировано в суде.

Кроме того, юрист подчеркнул, что вердикт противоречит позиции Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ), который уже признал несостоятельными обвинения в политической мотивировке дела ЮКОСа.

Дело ЮКОСа было инициировано в 2003 году, нефтяную компанию обвиняли в уклонении от уплаты налогов. По итогам расследования ЮКОСу был назначен штраф в размере 300 миллиардов рублей, после чего компания была ликвидирована. Руководители компании Михаил Ходорковский и Платон Лебедев получили реальные сроки лишения свободы, их иски в ЕСПЧ были отклонены.