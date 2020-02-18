Донбасс сегодня: украинская ДРГ потерпела крах, ВСУ нанесли массированный артудар по ЛНР

Донбасс, 18 февраля. Киевские силовики подвергли массированному обстрелу ЛНР, ранен мирный житель. Военнослужащие ВСУ грабят мирное население в зоне ООС. В ЛНР пресекли деятельность украинского агента. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины нарушили режим прекращения огня девять раз. Под обстрелы украинских силовиков в ДНР попали населенные пункты Горловка, Донецк, Коминтерново, Саханка и другие, в ЛНР обстрелян поселок Фрунзе. В поселке Ясное осколками снарядов повреждена ЛЭП. Для ведения огня ВСУ использовали бронетранспортеры, боевые машины пехоты, гранатометы различных видов и стрелковое оружие.

Обстановка существенно накалилась во вторник утром, когда силы ООС активизировали свои боевые действия начиная с 6 часов утра. В ДНР из 82-мм минометов обстрелян поселок Зайцево на окраине Горловки. В четырех частных домах зафиксированы прямые попадания боеприпасов, один дом поврежден. В ЛНР военнослужащими 93-й бригады ВСУ под руководством комбрига Дмитрия Брыжинского обстреляны поселки Голубовское, Сокольники, Донецкий и Смелое. Огонь по населенным пунктам велся из 82-мм и 120-мм минометов, а также из 152-мм артиллерийского вооружения.

В результате массированного обстрела в поселке Голубовское ранен мирный житель. В Донецком повреждены четыре жилых дома, в Голубовском — семь. Осколками снарядов задеты четыре линии электропередач, в результате чего Золотое-5 осталось без энергоснабжения.

Цель артобстрела ЛНР

Во вторник днем с экстренным заявлением выступил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, который изложил подробности и причины обстрелов населенных пунктов республики. Около 6 часов утра диверсионно-разведывательная группа ВСУ, выдвигаясь для выполнения боевых задач к позициям защитников ЛНР, подорвалась на минном поле вблизи Голубовского. Из десяти диверсантов во время взрыва погибли два человека и ранены трое.

По указанию украинского командования с целью эвакуации погибших и раненых военнослужащие 93-й бригады начали массированный обстрел мирных поселков из тяжелых видов вооружения для отвлечения внимания Народной милиции ЛНР. В результате повреждены жилые дома в нескольких поселках и ранен мирный гражданин. Местные жители целый день сидели в укрытиях, сотрудники МЧС не имели возможности выехать на место разрушений. При этом стрельба киевских силовиков корректировалась с помощью беспилотников, один из которых сбит средствами ПВО ЛНР.

Солдаты ВСУ совершают уголовные преступления в зоне ООС

Разведданные Народной милиции ДНР говорят об усилении конфликтов между военными армии Украины и местным населением в Калиново, Песках и Нетайлово Донецкой области. Личный состав 56-й бригады ВСУ отправляется в постоянный пункт дислокации, им на смену пришла 57-я бригада. Новички заселяются в чужие жилые дома, не считаясь с мнением хозяев. Бронетехнику, принадлежащую 56-й бригаде, скрывая от ОБСЕ, перемещают от линии разграничения исключительно в темное время суток.

Подобная практика привела к дорожно-транспортному происшествию с участием военных и гражданского автомобиля. Машиной марки ГАЗ перевозилась гаубица из поселка Пески в Мариуполь. Солдат не справился с управлением и наехал на гражданский автомобиль «Нива», который перевернулся и загорелся от столкновения. Пострадавший водитель с сильными ожогами доставлен в больницу.

В Луганской области украинские правоохранители задержали военнослужащих из 93-й бригады ВСУ во время разбора на дрова частного дома в поселке Нижнее. Причина — отсутствие топлива для обогрева. Только с начала месяца в полицию поселка пришло около 10 жалоб от местного населения на грабежи, совершенные личным составом 93-й бригады. В данном случае ущерб, нанесенный владельцу дома, составил около 50 тысяч гривен.

Министерство госбезопасности ЛНР обезвредило украинского шпиона

По информации пресс-службы МГБ ЛНР, гражданин Украины Виктор Филипченко, являясь агентом иностранных специальных служб, прибыл в республику для сбора информации и проведения разведывательной деятельности по заданию одного из членов националистической организации «Правый сектор»1 (запрещена в России). Спецслужбы республики пресекли деятельность агента.

1 Организация запрещена на территории РФ.