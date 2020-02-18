Американские ученые дали рекомендации по правильному приему аспирина

Москва, 18 февраля. Американские ученые дали рекомендации по правильному использованию аспирина. Ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом, который одним из первых обнаружил, что аспирин оказывает положительное влияние на состояние людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, дали уточненные рекомендации по применению данного лекарственного средства.

В статье, опубликованной в журнале American Journal of Medicine, отмечается, что аспирин следует принимать людям в возрасте от 40 до 70 лет, которые подвержены риску инфаркта или инсульта. Ученые также подчеркивают, что аспирин демонстрирует высокую эффективность при лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

«При остром сердечном приступе все пациенты должны получать 325 миллиграммов обычного аспирина незамедлительно и ежедневно после этого события — для снижения риска внезапной смерти», — говорится в статье.

Исследователи отмечают, что при употреблении аспирина здоровыми людьми дозировка рассчитывается исходя из особенностей организма. При этом необходимо учитывать образ жизни, который ведет пациент. Однако пациентам, у которых наблюдается метаболический синдром, избыточный вес или ожирение, а также гипертония и высокий уровень холестерина стоит рекомендовать аспирин, но окончательное решение в данном вопросе должен принимать лечащий врач.