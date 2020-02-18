Москва, 18 февраля. Сирийская армия уничтожает террористов, а Турция и США встают на их защиту. Об этом заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

Турция, которая открыто оказывает помощь террористам, пытается выдать радикальных исламистов за «умеренную оппозицию». Анкара и Вашингтон разочарованы тем, что их планы по Сирии не были реализованы.

Виктор Баранец подчеркнул, что в настоящее время события на территории САР вступают в новую фазу и «боевые действия принимают новую окраску». Значительное влияние на это оказывает турецкая сторона.

«Давление Анкары усиливает напряжение не только в отношениях с Дамаском, но и с Москвой. Получается, что сирийская армия уничтожает террористов, а Турция и США встают на их защиту», — отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Баранец.

Он заявил, что у России есть доказательства, которые свидетельствуют о том, что террористы получают поддержку со стороны Турции.