Поплавская помирились с Манукяном после скандала из-за «маленьких» пенсий звезд

История о «маленьких» пенсиях звезд, которые жаловались в СМИ, что им якобы недоплачивают, нашла свое продолжение в эфире программы «Богатые тоже плачут» на НТВ. Одним из героев программы стал колумнист Федерального агентства новостей, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты, блогер Вадим Манукян. Перед этим блогер отругал звезд за нытье, предложив им «и дальше в телеке зарабатывать, а не рассчитывать на высокие пенсии от государства».

На Манукяна обиделась актриса Яна Поплавская, которая прославилась главной ролью в фильме «Про Красную Шапочку» в далеком 1977 году. Видимо, тема пенсии для Яны актуальна, а замечания блогера ее серьезно задели. Поэтому в эфире программы она сказала, что не будет больше дружить с Манукяном в Facebook.

Вадим Манукян решил объясниться и загладить вину перед актрисой.

Давайте мириться! Колонка Вадима Манукяна

Когда делаешь какое-то публичное заявление, важно четко понимать, о чем в реальности говорил человек, на слова которого ты реагируешь. С Яной Поплавской у нас вышло недоразумение: она отреагировала на вырванные из контекста мои слова, которые редакторы вывели на большой экран в программе «Богатые тоже плачут».

Но из вырванной из контекста фразы было непонятно, почему я так резко отреагировал на «плач» бывших и действующих звезд, недовольных своей пенсией, получаемой от государства. В этих жалобах я увидел косвенную попытку добиться дополнительной «платы за известность», что, на мой взгляд, просто некрасиво. Этот дискурс я не поддержу никогда.

Конечно, меня удивило, что Яна, с которой я давно заочно дружу, приняла это на свой счет. Я ни слова не сказал об артистах, а что касается Поплавской, — я прекрасно знаю, сколько она работает, в каких проектах участвует, какую благотворительную деятельность ведет и как помогала Донбассу, когда там было особенно тяжело.

Мы с Яной помирились

С радостью сообщаю, что наш внезапно вспыхнувший конфликт полностью исчерпан. Мы с Яной помирились. После выхода шоу вечером того же дня я связался с ней в Facebook и объяснил суть своих претензий к известным людям, которые стали публично жаловаться на маленькие пенсии, что показалось мне абсолютно неуместным.

Поплавская, узнав о моей позиции не в пересказе, а из первых уст, полностью приняла мои доводы. Я бы никогда не позволил себе ничего дурного сказать об артистах, которые действительно, как говорится, впахивают. Среди них немало моих друзей и большинство из них поняли смысл моего месседжа.

Увы, сегодня слово «звезды», особенно, когда речь идет о нашем шоу-бизнесе, стало, скорее, ругательным. Звездами могут считаться абсолютно разные люди. Я говорил в первую очередь о таких достаточно известных людях, как Александр Друзь, Елена Ханга и Регина Дубовицкая, заявления которых о пенсиях мне показались самыми сомнительными.

Первый всю жизнь не вылезал из «Что? Где? Когда?» и в 90-е даже прилично там выигрывал, а год назад всю свою карьеру игрока одним неловким движением пустил под откос. Вторая — запомнилась в роли телеведущей в передаче про «клубничку». Ну а третья всю жизнь «просмеялась» в «Аншлаге».

И этим людям нужно поднять пенсию «за известность»? А на каком основании? Чем лично они помогли стране и народу? Если ничем, не вижу ни единого основания выделять именно их, вместо того, чтобы, например, повысить пенсии людям, которые работали на скорой помощи или всю жизнь спускались в угольный забой, ежедневно рискуя жизнью. Эти люди стране и народу действительно приносили и приносят ощутимую пользу. Именно им нужно в первую очередь поднимать пенсии, да и зарплаты.