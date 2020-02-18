Граждан Китая перестанут пускать в Россию с 20 февраля

Москва, 18 февраля. Россия с 20 февраля временно приостанавливает въезд граждан Китая, направляющихся в Россию для работы, в частных, учебных и туристических целях, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Во вторник прошло заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса COVID-19 на территории России. Было принято решение с 00.00 по местному времени 20 февраля временно приостановить пропуск граждан Китая через госграницу РФ, въезжающих в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях.

В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке нового типа коронавируса в городе Ухань. Китайские власти присвоили новому типу коронавируса временное название — Novel Coronavirus Pneumonia (NCP) или пневмония, вызываемая новым типом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения дала официальное название вирусу — COVID-19.

Китайские биологи Ботао Сяо и Лэй Сяо позднее заявили, что источником распространения смертельного коронавируса стала научная лаборатория в Ухани. Ученые опровергают позицию властей КНР, которые ранее уточнили, что заражение коронавирусом произошло на рынке Ухани. По мнению биологов, в лаборатории проводились опыты над животными.

В настоящее время у берегов Японии в карантине находится круизный лайнер Diamond Princess, передавал RT. На его борту находится более 3,4 тысячи человек, более 500 из них заражены коронавирусом COVID-19. В частности, поступали сведения о том, что симптомы заболевания проявились у россиянки, которая путешествовала вместе с мужем.

Во вторник стало известно, что японские врачи диагностировали коронавирус у россиянина с борта Diamond Princess. Как уточнили японские власти, «вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали наличие COVID-19 по состоянию на 17 февраля». В настоящее время заболевший мужчина находится в больнице префектуры Аити, а его супруга — в больнице префектуры Канагава.

От коронавируса COVID-19 на сегодняшний день погибли 1 875 человека, передает «Газета.ру». Большинство из них скончались в китайской провинции Хубэй, которая стала очагом распространения опасной инфекции. Под наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 150 539 человек.