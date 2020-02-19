В США создали Центр по борьбе с российской пропагандой. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Марк Цукерберг заявил, что нужен госконтроль за Интернетом, в России уже с июля будут устанавливать отечественное ПО на смартфоны, а в США создали Центр по борьбе с российской пропагандой. Подробнее — в программе «Слово на свободе» с Александром Малькевичем.

Цукерберг заявил о необходимости госконтроля за Интернетом

Совсем недавно прошла, так называемая, Мюнхенская конференция по безопасности. И на ней одним из главных действующих лиц был Марк Цукерберг — «хозяин» Facebook. Там он сделал удивительное заявление о том, что необходимы частичный госконтроль за Интернетом, соцсетями и рекомендации относительно того, что взять в качестве примера, политическая реклама, какой дискурс должен быть допустим, где провести черту, когда мы говорим о свободе выражения и о том, что может нанести вред. Цукерберг ответственность с себя пытается спихнуть, он не хочет, чтобы частные компании принимали такое количество определяющих решений в области социального равенства.

Ну так давно пора, мы об этом говорим и в России. Государство должно помочь таким компаниям определить правила игры, это то, о чем говорили мы в Фонде защиты национальных ценностей, в Общественной палате. В общем, Цукерберг обозначил свою позицию, и тут же правительство Пакистана утвердило новые правила регулирования контента в соцсетях. Они теперь будут нести ответственность за распространение контента, связанного с терроризмом, экстремизмом, разжиганием ненависти, фейками. При этом запрос регулятора об удалении таких материалов должен будет удовлетворяться в течение суток.

Отечественное ПО на смартфоны — уже с июля

Есть проект постановления правительства России о предустановке отечественного ПО на гаджеты и смартфоны, которые у нас в стране продаются. С 1 июля должны ставить поисковики, браузеры поиска, а также карты и навигационные сервисы. С июля 2021 года — мессенджеры, социальные сети, антивирусы, почтовые агенты и программы, обеспечивающие доступ к Госуслугам. И что важно, еще и предустановка национальных платежных инструментов. И с июля 2022 года обязательными к предустановке станут программы, которые обеспечивают аудиовизуальный сервис, и программы, которые предоставят бесплатный доступ к просмотру общероссийских обязательных общедоступных телеканалов или радиоканалов.

В США создали Центр по борьбе с российской пропагандой

Есть проект бюджета США на следующий год — 700 миллионов долларов на «противодействие» РФ, и дополнительно 24 миллиона долларов — на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией». Специально для этого создана очередная контора. Новая структура, штатное расписание, сидят люди и противодействуют.

Блумберг — реальный противник Трампа на выборах

А теперь перехожу к моей любимой теме — праймериз демократической партии. Ищут себе лучшего кандидата в президенты, который бросит вызов Трампу. Плохие новости у меня для них. Провели опрос, сравнивали рейтинг Трампа и семерых основных демократов. Пять уверенно проигрывают Трампу, шестой Байден — ничья, 50 на 50. И, как ни странно, по этому опросу, шансы победить Трампа есть только у Майкла Блумберга. Ну в национальных масштабах 52 на 48 ни о чем не говорит, потому что такой расклад был и в 2016 году, Хилари Клинтон тоже вела, но, по количеству выборщиков уступила.

Здесь есть две проблемы. Демократы, уже многие избиратели возненавидели бывшего мэра Нью-Йорка Блумберга. А он вваливает просто нереальные деньги, готов потратить до миллиарда долларов, чтобы стать кандидатом в президенты, а чтобы стать президентом, готов потратить еще больше. То есть высший пост президентства, как бы в «самой могущественной стране мира» реально можно купить. Во всяком случае девятый по капиталам человек мира Блумберг вознамерился стать президентом США во что бы то ни стало. Естественно, что это многих раздражает. Но есть интрига. По слухам, Блумберг сделал предложение своему кандидату в вице-президенты Хилари Клинтон. Якобы проверили, что связка Блумберг и Клинтон должна победить Трампа точно.

Блумбергу выгодно, потому что на него будет работать аппарат партии, Клинтон — потому, что она надеется стать вице-президентом, у Блумберга полно денег. На момент выборов ему будет 78 лет, он избирается президентом на 4 года. То есть Хилари Клинтон будет вице-президентом, как она считает, при очень пожилом президенте, в надежде, что ей удастся заскочить в овальный кабинет.

Российского блогера не пустили на Украину

Переходим к Украине. В день святого Валентина в Киев пытался прорваться российский блогер Гусей Гасанов. Он хотел заехать, но его развернули. Формулировка традиционная: якобы, он не смог подтвердить свою цель пребывания на Украине. С такой же формулировкой меня из Молдавии развернули. Что значит — подтвердить цель пребывания? На самом деле сказали они Гусейну Гасанову в чем дело: очень много подписчиков. Если бы до миллиона, то можно. Странная позиция, которая не вяжется с тем, что на людях декларирует киевская власть.

Крымско-татарский телеканал может прекратить свое вещание

И другая история про крымские медиа меня очень развеселила. Практически прекратил свое вещание крымско-татарский телеканал ATR, который властями Киева поддерживался. И очень трогательный пост опубликовал автор самиздата журналист Бабченко. Я начал разбираться. Оказывается, деньги власти Украины им выделают, но сказали, что нужно работать по правилам, по закону, проводить конкурсные процедуры, осуществлять закупки контента в рамках правового поля. Уникальный журналисткий коллектив не согласился. О том, «как хотим» написал Бабченко. Я наслаждался текстом. В открытую написано: «Деньги дали и не влезайте, нас не трогайте». Примерно такой посыл, и оказалось, что все эти борцы — любители жить на широкую ногу.

Латыши сообщают об атаках русских хакеров

Русские хакеры разоблачены. Об этом сообщил удивительный человек из Латвии. Я даже не знал, что такая существует контора — «Агентство по предотвращению инцидентов в сфере информационной безопасности». Еще одна структура-паразит. Заместитель начальника Варис Тейванс сказал, что со стороны России возросла интенсивность атак на информационные системы Латвии, и, конечно, это угрожает безопасности нашего государства.

Это атаки на системы, на электронную почту чиновников. И все это делается под прикрытием коронавируса. Приходят сообщения, а там русские вирусы. У меня правда вопрос: если вы агентство, которое должно предотвращать кибератаки, то что же вы расписываетесь в своем бессилие? И вы вообще считаете, что России больше нечего делать, кроме как атаковать Латвию? Ну понятно, что нужно такие подавать сигналы, необходимо оправдывать существование своей конторы, получать деньги.

Грета Тунберг подала заявку на регистрацию двух брендов

Тревожные новости приходят к нам из Скандинавии, из Швеции про народную любимицу Грету Тунберг. Она подала заявку на регистрацию бренда. Причем решила зарегистрировать сразу два: «Пятницы во имя будущего» и «Школьная забастовка ради климата». Грета официально заявила, что хочет защитить свое движение от мошенников, которые представляются ее именем. И тут ларчик сразу и раскрылся, потому что люди, которые в основном представлялись ее именем — это российские пранкеры Вован и Лексус. Они от имени Греты Тунберг и ее отца звонили политикам, общественным деятелям и разводили их на откровенность. Об этом Грета и говорит, но в иносказательном ключе. И заодно решила учредить некоммерческий фонд, чтобы способствовать экологической, климатической, социальной устойчивости, а также психическому здоровью.

Знаете, есть такая шутка, что главный бич нашего времени — это высокомотивированные, малокомпетентные люди. И девочка Грета идеально вписывается в это. С мотивацией у ней все нормально, а вот со знаниями — нет. Но это не мешает ей выступать на трибуне ООН, международных конференций, рассекать по миру, проводить встречи, читать лекции, выпускать книги из своих речей. Ее выдвигают на Нобелевскую премию мира, она — человек года по версии The Time, у нее какие-то организации, миллионы привлеченных средств, теперь еще и некоммерческий фонд, при этом она не ходит в школу, но является проповедником, гуру. Наверное, следующий виток истории нам принесет человека, который сразу после детского сада начнет проповедовать.