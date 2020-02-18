Многодетные семьи чаще всех берут ипотеку в России

Москва, 18 февраля. Специалисты выяснили, что чаще всего ипотеку в России оформляют многодетные семьи. А средний платеж по контракту составляет 22 тысячи рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные департамента аналитики сервиса banki.ru.

Кроме того, васе банки называют практически одну и туже среднюю сумму первоначального взноса, которая составляет 30% от стоимости жилья. Сообщается, что средний срок погашения ипотечных обязательство в целом по России составил 17,9 года, передает «Ридус».

Многодетные семьи являются основной категорией граждан, берущих ипотеку. У 40% заемщиков к моменту покупки есть два и более ребенка.

Специалисты также определили средний возраст ипотечного заемщика. В 2019 году ипотеку чаще оформляли те, кому уже исполнилось 33 года. Кроме того, аналитики сообщили, что в 2019 году 69% брали ипотеку люди в возрасте менее 35 лет.