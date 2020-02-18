Экс-советник Захарченко прокомментировал отставку Суркова

Москва, 18 февраля. Бывший советник убитого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков посоветовал Владиславу Суркову провести встречу с жителями Донецкой и Луганской народных республик, а не с их руководством.

Казаков в беседе с Федеральным агентством новостей напомнил, что ранее «уже говорил, что будет комментировать отставку Суркова только тогда, когда президент Владимир Путин подпишет указ».

«Указ подписан. Я бы посоветовал Владиславу Юрьевичу съездить в Донецк и Луганск, выбрать самый большой зал и встретиться с людьми, с жителями Донецкой и Луганской народных республик. Не с руководством. Я думаю, после этого жить ему станет лучше. Поэтому я не буду комментировать, я дам совет», — отметил Казаков.

Во вторник Владимир Путин отправил в отставку Владислава Суркова с должности помощника главы государства. В тексте президентского указа отмечается, что документ вступает в силу со дня подписания.

Напомним, впервые слухи об отставке Суркова появились в конце января. Об этом сообщил тогда директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как передавал RT, подтвердил, что на тот момент указа об отставке не было.

Сурков работал помощником главы государства РФ с сентября 2013 года. Он занимался вопросами, связанными с урегулированием кризиса на Украине. Кроме того, Сурков на экспертном уровне принимал участие в работе «нормандского формата».