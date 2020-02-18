Шойгу обсудил с главой Минобороны Италии обстановку в Сирии и Северной Африке

Москва, 18 февраля. Главы Министерств обороны России и Италии Сергей Шойгу и Лоренцо Гуэрини обсудили вопросы безопасности и контроля над вооружениями.

Стороны также затронули темы, касающиеся ситуации в Сирии, Сахеле и на севере Африки. Сергей Шойгу назвал диалог с итальянским коллегой важным элементом укрепления позитивных отношений между военными ведомствами двух стран.

По его словам, самое главное — восстановление регулярных контактов высшего военного руководства и делегаций различного уровня, проведение переговоров для обсуждения вопросов оборонной политики.

Шойгу подчеркнул, что в рамках встречи удалось обсудить вопросы, касающиеся «безопасности, контроля над вооружениями, нераспространения оружия массового уничтожения».

«Затронули обстановку в Сирии, на севере Африки и в Сахеле», — отметил Шойгу.

Глава российского военного ведомства назвал Италию давним надежным партнером России.