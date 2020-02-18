Серавин выступил в поддержку незаконно удерживаемых в Ливии россиян

Москва, 18 февраля. Руководитель центра «Электронной Электоральной Политики», директор исследовательских программ экспертной группы «PiteR» Александр Серавин присоединился к пикету у здания посольства Ливии в Москве в поддержку незаконно удерживаемых в неофициальной ливийской тюрьме «Митига» российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

«Максим Шугалей, безусловно, легенда Санкт-Петербурга. Я считаю, что мы должны друг друга поддерживать — особенно все, кто его знал. У него (Шугалея — Прим. ФАН) там (в Ливии — Прим. ФАН) крайне тяжелые условия жизни, и с этой ситуацией надо что-то делать. Я очень надеюсь, что наши пикеты здесь не «пропадут» зря, и нам удастся Максима спасти. Петербуржцы должны поддерживать друг друга», — рассказал в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей Александр Серавин.

По мнению собеседника ФАН, российской дипломатии необходимо создать рабочую группу, которая примет необходимые меры для того, чтобы незаконно удерживаемые в Ливии социологи оказались дома с семьей.

Напомним, Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены боевиками RADA в Ливии в мае 2019 года. Обвинения российским гражданам так и не были выдвинуты. Известно, что социологи в настоящее время удерживаются в неофициальной ливийской тюрьме «Митига», печально известной пытками и бесчеловечным отношением тюремщиков по отношению к заключенным.