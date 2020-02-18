Путин уволил Суркова с должности помощника президента РФ

Москва, 18 февраля. Президент России Владимир Путин отправил в отставку Владислава Суркова с должности помощника главы государства. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

В тексте указа отмечается, что документ вступает в силу со дня подписания.

Стоит отметить, что Сурков работал помощником главы государства РФ с сентября 2013 года. Он занимался вопросами, связанными с урегулированием кризиса на Украине. Кроме того, Сурков на экспертном уровне принимал участие в работе «нормандского формата».