Акция в поддержку незаконно удерживаемых в Ливии россиян получила широкий резонанс

Акция в поддержку российских граждан, незаконно удерживаемых в неофициальной ливийской тюрьме «Митига», Максима Шугалея и Самера Суэйфана, получила широкий резонанс. Ряды пикетчиков у здания ливийского посольства в Москве сегодня пополнил политолог, руководитель агентства «Социальные коммуникации» Илья Паймушкин.

«Я хорошо знаю Максима как порядочного человека, как специалиста. То, что год как человек находится в застенках [ливийской тюрьмы] больше всего меня беспокоит, потому что я давно предлагал активные действия, а не ждать каких-то переговоров. Меня очень удивляет, что наши коллеги-политологи сколько дней уже здесь стоят, и посольство находится на нашей, российской земле в Москве, то есть люди пользуются всеми благами — и никто даже из сотрудников посольства не вышел, не поинтересовался, не спросил, в чем дело! Я считаю, что это вообще крайнее неуважение к нам как к гражданам Российской Федерации», — рассказал Илья Паймушкин в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН).

Он добавил, что отсутствие предъявленных обвинений в адрес удерживаемых в Ливии социологов и какой-либо реакции на запросы российской стороны также можно расценивать как неуважение представителей ливийских властей к России.

«Если их государство так будет себя вести, то мне кажется, что нужно более активные действия со стороны нашего МИДа предпринимать для того, чтобы те чиновники, которые называют себя там официальной властью, по крайней мере, выходили на диалог и пытались что-то решать, иначе грош им цена. Какая это власть, которая не может никаких вопросов решить даже в таких простых вопросах: освободить, отреагировать на обращение российской стороны по поводу незаконного удержания нашего друга?», — возмущается политолог.

Говоря непосредственно о самом Максиме Шугалее, Паймушкин характеризует его исключительно с хороших сторон: профессионал своего дела, порядочный семьянин и любитель путешествий.

«Максим, конечно, большой специалист и очень порядочный человек. У него прекрасная жена, он любит путешествовать. Я с удовольствием приехал сегодня сюда поддержать его, и я давно выступал за то, чтобы более интенсивно стараться помогать ребятам, потому что [они] столько времени уже там находятся — это ненормальная ситуация», — говорит собеседник ФАН.

Друзья Максима Шугалея глава МО Московская застава Кирилл Морозов и Николай Поддубский отметили, что всем товарищам незаконно удерживаемых российских граждан необходимо сплотиться, чтобы поднять общественный резонанс.

Напомним, российские социологи Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) были похищены функционерами вооруженного бандформирования RADA, подконтрольному так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, в мае 2019 года. В течение пяти месяцев к российским гражданам не пускали адвоката, а обвинения не предъявлены до сих пор. Президент ФЗНЦ Александр Малькевич инициировал пикеты у здания ливийского посольства в Москве в целях привлечения внимания к проблеме.