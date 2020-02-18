Украина пытается добиться мира, увеличивая финансирование ВСУ

Киев, 18 февраля. Украина желает мира, но при этом увеличивает финансирование вооруженных сил. Об этом заявил глава Офиса президента страны Андрей Ермак.

На своей странице в Facebook украинский чиновник сообщил, что Киев готов к переговорам, но рассчитывает на внутреннее укрепление.

«Да, мы хотим мира, но вместе с тем мы увеличиваем финансирование на армию и активно работаем над повышением ее обороноспособности», — отметил Ермак.

Данное заявление руководитель Офиса президента сделал после боестолкновений в Донбассе, произошедших 18 февраля.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о диверсии, которую безуспешно пытались совершить бойцы Вооруженных сил Украины. По его словам, после неудачи ВСУ открыли огонь по территории ЛНР из артиллерийских орудий, нарушив условия Минских соглашений. В результате инцидента без электричества и водоснабжения остались несколько населенных пунктов.

По данным Народной милиции ЛНР, утром 18 февраля украинская диверсионная группа направилась в сторону поселка Голубовское, но подорвалась на минном поле. При этом погибли два бойца ВСУ, еще трое получили ранения. Для эвакуации военных украинские силовики начали обстрел позиций ополченцев из минометных и артиллерийских орудий.

После неудачи Киев начал распространять фейковую информацию о якобы наступлении ЛНР, которую сразу опровергли представители республики, передавало Федеральное агентство новостей.