Малькевич призвал выгнать анонимов из интернета

Россия должна усиливать национальную безопасность в киберсфере и медиасфере, так как на текущий момент государство не готово к новым информационным угрозам. Об этом на форуме «Национальная безопасность России» заявил член РФ, председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Гражданское общество волнует то, что происходит сейчас с национальной безопасностью, — подчеркнул общественник. — В прошлом году российским парламентом было принято два громких закона в этой сфере: закон о противодействии фейкам в СМИ и закон об оскорблении государственных символов».

Однако эти законы сейчас просто не работают, утверждает Малькевич.

По словам члена Общественной палаты РФ, закон о фейковых новостях ударил, прежде всего, по законопослушным СМИ.

«А соцсети? Наказания за распространение панических сообщений нет!» — возмущен глава ФЗНЦ.

Особую опасность представляют и иностранные социальные сети, такие как Twitter, Facebook, Instagram.

«Мы не можем контролировать контент и политику социальных сетей, Twitter удалил аккаунт Россотрудничества за пост с поздравлениями в день нашей конституции. Это запредельная наглость, а мы просто разводим руками: у нас нет способов на них воздействовать», — с сожалением констатирует Малькевич.

Эту тенденцию необходимо переломить, убежден глава Фонда защиты национальных ценностей.

Отдельное внимание следует уделять просвещению подрастающего поколения.

«Нужно обучать детей информационной безопасности в школах, потому что они вляпываются на раз-два, — рассуждает Малькевич. — А в свете последних событий в Керчи (я имею в виду обезвреживание двух подростков-террористов) появляется еще больше вопросов к российским соцсетям, которые позволяют обсуждать в группах вопросы из серии «Как сделать бомбу в домашних условиях».

Особую опасность в Интернете представляют анонимные пользователи, подчеркивает член ФЗНЦ. Анонимность в Интернете порождает безнаказанность.

«Нам нужна деанонимизация пользователей. Вспомните историю о враче, который якобы убил десять человек в госпитале, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких. Врача потащили на допрос, но оказалось, что человека оболгали. А вот тот, кто это выбросил, сейчас смеется и пишет очередную кляузу», — привел пример Малькевич. Необходимо строгое законодательное регулирование сферы Интернета, уверен глава Фонда защиты национальных ценностей.