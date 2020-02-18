RT получил два письма из Германии в рамках проекта «Почта Победы»

Москва, 18 февраля. Труженица тыла Анна Терехина получила письмо от немца Йорга Краузе в рамках проекта #ПочтаПобеды. Гражданин Германии сказал, что увидел видеообращение Терехиной в интернете и не смог остаться безучастным.

«Мой дед по отцовской линии был втянут в войну и служил солдатом, потерял своего сына, бежал из России в Дрезден. Он был убежденным нацистом, но когда закончилась война, он как-то сказал мне, что его самой большой глупостью было позволить себе поверить в это», — написал Краузе.

Краузе заявил, что с детства считал русских необычайно сердечными людьми. Его всегда удивляло, что русские никогда ничего не забывают, но умеют прощать.

«Сегодня Германия плюет русским в душу, но Россия продолжает протягивать руку дружбы. Я считаю это проявлением подлинного величия», — отметил он.

Еще одно письмо в редакцию телеканала прислал Эрих Велькер. Он напомнил, что очень важно сохранять правду о событиях войны, передает RT.

«27 миллионов пришлось оплакивать России. Охранять эту историческую правду от забвения — важная задача в Германии. Политики и гражданское общество в последнее время все менее справедливы к ней», — пишет он.

По его словам, большинство немцев желают дружбы с Россией.

Напомним, что в проекте телеканала RT #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага и тех, кто укрывал советских солдат, бежавших из концлагерей.