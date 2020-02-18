Шепелев подтвердил уход с Первого канала

Москва, 18 февраля. Телеведущий Дмитрий Шепелев подтвердил разрыв трудовых отношений с Первым каналом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Телеведущий опубликовал пост, в котором сообщил об уходе с канала, не пояснив причины.

«Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию», — написал Шепелев.

Он также добавил, что расторжению трудового контракта «не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии». Кроме того, телеведущий поблагодарил своих коллег за работу, намекнув, что именно на Первом канале обрел настоящую популярность и новые знакомства.

«Люди, величайшие люди, о знакомстве с которыми нельзя было и мечтать», — отметил шоумен.

Ранее об уходе Шепелева с Первого канала сообщали анонимные ресурсы в Telegram.

Напомним, в последние годы на Первом канале Шепелев вел шоу «На самом деле». Недавно в эфире программы он разоблачил экс-участницу «Дома-2» Дарью Друзьяк, которая обвиняла российского певца Александра Серова в изнасиловании. В рамках шоу удалось выяснить, что девушка лгала, передавало Федеральное агентство новостей.