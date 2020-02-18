Лавров заявил, что РФ ждет конкретной информации о планах ЕС по оружейному эмбарго в Ливии

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Рим, 18 февраля. Российская сторона ожидает более конкретной информации от итальянских коллег об использовании военных сил стран Евросоюза для обеспечения оружейного эмбарго в Ливии. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров глав МИД и Минобороны РФ и Италии в формате «2+2» в Риме.

Глава МИД РФ подчеркнул, что решения Совета безопасности ООН требуют четкого выполнения, поэтому любые шаги, которые им противоречат, не должны предприниматься.

«Те пояснения, которые дали нам итальянские друзья о планах использовать военно-морские, военно-воздушные и даже наземные силы стран ЕС в интересах обеспечения режима оружейного эмбарго в отношении Ливии, эти объяснения нам кое-что прояснили, но нам коллеги пообещали более подробно и более конкретно сформулировать свой замысел», — пояснил министр.

Он также добавил, что механизм мониторинга оружейного эмбарго в Ливии должен быть согласован с Советом Безопасности ООН.

«Механизмы по исполнению таких решений, для нас это однозначно, должны быть согласованы с СБ ООН. Эту мысль мы донесли сегодня», — отметил Лавров.

Урегулирование кризиса в Ливии обсуждалось представителями дипломатических ведомств разных стран 16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Участники встречи по Ливии приняли решение сформировать комитет, который будет следить за реализацией решений, принятых в ходе конференции.

19 января в Берлине прошла международная конференция по Ливии, которая стала продолжением переговоров, состоявшихся 13 января в Москве. Благодаря усилиям России в Ливии был введен в силу режим прекращения огня. При этом международная конференция в Берлине не имела таких результатов, как прошедшая в Москве.