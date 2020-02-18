Сигал верит в восстановление дружбы РФ и Украины в ближайшее время

Москва, 18 февраля. Знаменитый американский актер, продюсер и сценарист Стивен Сигал выразил надежду, что рано или поздно здравый смысл возобладает, и Россия и Украина будут снова дружить.

67-летняя звезда Голливуда, имеющая также гражданство России и Сербии, эксклюзивно для Федерального агентства новостей прокомментировал запрет на Украине американского фильма «Мачете», снятого еще в 2010 году, и в котором он сыграл одну из ролей.

Правда, Сигал отреагировал на данное решение косвенно, предпочтя говорить не столько об этом, сколько о том, что уже несколько лет происходит в отношениях между двумя соседними странами.

«Я верю в то, что когда-нибудь, [даже] в ближайшее время, Россия и Украина все-таки станут друзьями, — заявил артист. — Я думаю, что так и должно быть. И я все-таки надеюсь, что здравый смысл победит, и обе эти страны опять будут дружить».

По поводу запрета на Украине кинокартины, снятой не менее знаменитым американским режиссером Робертом Родригесом еще в 2010 году, Сигал заявил, что ему не хотелось бы лишний раз нагнетать обстановку.

«Когда представители прессы спрашивают меня о таких вещах, они просто пытаются найти очередную причину для того, чтобы создать конфликт, собственно говоря, публикацией этой истории», — заключил он.

Ранее агент Стивена Сигала Анар Рейбанд сам прокомментировал запрет Государственного агентства Украины по вопросам кино боевика «Мачете», а также комедийной киноленты «8 первых свиданий», где в главной роли снялся нынешний президент страны Владимир Зеленский.