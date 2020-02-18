Челябинской студентке пригрозили отчислением за отказ носить юбку

Челябинск, 18 февраля. Студентке челябинского колледжа руководитель пригрозил отчислением из-за отказа носить юбку зимой.

Руководитель железнодорожного отделения профессионального колледжа №2 Сергей Смородин установил личные требования к внешнему виду студентов, хотя никаких официальных документов по этому поводу нет, рассказала мать студентки, попавшей в громкий скандал. Об этом пишет «Челябинск онлайн».

Сергей Смородин пояснил, что студенты должны соблюдать дресс-код. Если мальчики носят голубую рубашку с погончиками, галстук и темные брюки, а девушки — рубашки и юбки аналогичного цвета. Он даже уведомил учащихся об этом в письменном виде. По его словам, многие стали ходить в обтягивающих брюках.

«Я до этого просил: «Девочки, не надо этого делать [ходить в юбках], у нас парней много». И тут я отменил свое решение, сказал: «Ходите в юбках», а мама теперь пишет, что это личный конфликт», — подчеркнул педагог.

Мать студентки рассказала, что направила соответствующее обращение не только директору колледжа, но и в прокуратуру, правоохранительные органы и даже в администрацию города, региональное Министерство образования и Роспотребнадзор.

Сергей Смородин вызывал девушку в кабинет и отчитывал еще несколько раз, пишет «Ридус». Он объяснил свою позицию. Преподаватель подчеркнул, что если сейчас одной студентке разрешить ходить в брюках, то на следующий день другая придет в шортах или с декольте.

Разбираться в сложившейся ситуации будет региональное Министерство образования. В ведомстве отметили, что нарушение норм соблюдения классического делового стиля — не повод для отчисления, передает телеканал «360».