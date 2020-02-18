Активисты продолжают требовать освобождения Шугалея и Суэйфана из ливийской тюрьмы. ФАН-ТВ

Новый день, а значит у посольства Ливии в столице снова собираются люди на одиночный пикет.

Напомним, российские социологи с мая 2019 года по сегодняшний день продолжают незаконно удерживаться в тюрьме города Триполи. Общественники считают, что члены ООН должны незамедлительно выступить с жестким требованием освобождения россиян, и не только россиян, а всех незаконно удерживаемых лиц на территории Ливии.

«К сожалению, при поддержке ПНС Ливии в этой стране формируется новая ячейка террористического Исламского государства1. Отребье и недобитки со всего мира стекаются в Ливию для того, чтобы найти там гостеприимный дом, радушный прием со стороны ПНС Ливии и их спонсоров из США, и других стран. По сути дела они ничем не отличаются от бандитов с большой дороги, которые, сейчас не имея никакого мандата, не имея никаких легитимных возможностей для осуществления деятельности на территории Ливии в угоду своим хозяевам, как верные собаки, служат своим спонсорам и не останавливаются ни перед каким беззаконием, только чтобы заслужить косточку, чтобы хозяева и спонсоры им оказали поддержку», — говорит Виталий Милонов, депутат Государственной думы РФ.

К сожалению, истории с незаконными удержанием в тюрьмах, происходят не только в Ливии. Наших граждан ограничивают во многих странах Запада. Ограничивают не только в свободе профессиональной деятельности, но и даже путешествовать не всегда дают спокойно.

«Я считаю, что любой гражданин России должен помогать другому гражданину России, оказавшемуся в сложной ситуации. Если мы не сможем наладить систему помощи нашим соотечественникам, мы будем все чаще сталкиваться с произволом, и с этим произволом может столкнуться совершенно любой человек. Я думаю, что Ливия, Максим Шугалей должны стать первым случаем в долгой цепи, в долгой борьбе Российской Федерации за то, чтобы никого с нашим паспортом нигде не задерживали. Давайте начнем с Ливии, а закончили Соединенными Штатами Америки, чтобы любой российский гражданин мог спокойно путешествовать по миру, выполнять свои служебные обязанности, проводить социологические исследования ни будучи не захваченным, не притесненным. Россия должна стоять за своих граждан до конца», — считает Николай Стариков, писатель, общественный деятель.

Ничего удивительного, что западные страны и прозападные международные структуры не обращают никакого внимания на противоправные действия ливийских властей, ведь такая ситуация происходит не только в Ливии.

«Любые противоправные действия в отношении граждан России в третьих странах на Западе не воспринимают как покушение на права человека. Более того, именно западные страны зачастую и захватывают в заложники российских граждан. Сейчас во Франции в тюрьме томится Александр Винник. В американской тюрьме находится Виктор Бут. Большое количество россиян, к сожалению, пострадали от американского правосудия», — рассказывает Владимир Шаповалов, политолог, директор Института политики, права и социального развития.

Сотрудники посольства Ливии не обращают внимания на пикеты, которые проходят прямо под их окнами. За несколько дней акции никто не поинтересовался, о чем вообще идет речь.

«Меня очень удивляет, что ребята, наши коллеги-политтехнологи сколько дней уже здесь стоят, и посольство находится на нашей российской земле в Москве, то есть люди пользуются всеми благами, и никто даже из сотрудников посольства не соизволил, не вышел, не поинтересовался, не спросил в чем дело. Может быть, пройти как-то пометить проблему и так далее. Я считаю, что вообще крайнее неуважение к нам, как к гражданам Российской Федерации. Какая это власть, которая не может никаких вопросов решить даже в таких простых вопросах: освободить, отреагировать на обращение российской стороны по поводу незаконного удержания нашего друга, коллеги», — возмущен Илья Паймушкин, политолог, руководитель агентства «Социальные коммуникации».

Но активисты не опускают руки, наоборот, пытаются оказать максимальную пользу и помощь.

«Русские своих не бросают. Нужно делать все, чтобы наши сограждане вернулись домой целыми и невредимыми, и чтобы больше подобных прецедентов у нас не случалось. Как мы видим, русские в первую очередь попадают под репрессии, дискриминационные акты, где бы они не находились», — говорит Юлия Витязева, журналист.

1 Организация запрещена на территории РФ.