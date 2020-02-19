В Госдуму внесут закон о бессрочном действии квоты на поступление в вузы для детей-сирот

В конце прошлого года в Государственной думе при поддержке Медиагруппы «Патриот» состоялся I Всероссийский конгресс «Светлое будущее» на тему социальной адаптации воспитанников детских домов и оценке их шансов на поступление в высшие учебные заведения после выпуска. Как стало известно Федеральному агентству новостей, первая законодательная инициатива по итогам конгресса уже готова и будет внесена в Госдуму в ближайшие дни. Речь идет об отмене срока действия квоты на поступление в вузы для воспитанников детских домов России.

Сейчас в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» есть плавающая норма, которая дает право детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, поступать в вуз на бюджет за счет установленной квоты. Срок действия этого пункта не закреплен бессрочно: в настоящее время он действует до 1 января 2021 года. Авторы законопроекта — Алексей Кобилев и Ольга Окунева (при участии президента фонда развития социальных проектов «Прогресс» Кирилла Терентьева) — считают, что ограничение действия квоты во времени мешает подросткам планировать свое будущее и стремиться получить высшее образование. Новый закон предлагает закрепить бессрочность ее действия в ФЗ-273.

«Действие указанной льготы фактически не прерывалось с 1987 года, за исключением периода после принятия федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» с 1 сентября 2013 года по 2 февраля 2014 года, — говорится в тексте законопроекта. — Однако, возвратив данную норму в текст федерального закона, законодатель ограничил ее действие во времени, что создало множество трудностей для детей в части планирования своего будущего. Многие даже не берутся планировать освоение программ высшего профессионального образования вследствие отсутствия ясности в вопросе продления срока действия и сохранения данной льготы в будущем».

Льгота по внеконкурсному приему в вузы впервые была введена в 1987 году постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 872 «О мерах по коренному улучшению воспитания, обучения и материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В 1992 году право на льготу подтвердили в законе РФ «Об образовании», а в 1996 году — в статье ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». В 2013 году действие всех этих актов отменил новый закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В нем право детей-сирот на зачисление в вузы на бюджет вне конкурса трансформировалось в такое же право на приоритетное зачисление при условии успешного прохождения вступительных испытаний по установленной квоте.

«Таким образом, в отношении воспитанников детских домов произошло существенное снижение достигнутого ранее уровня государственных гарантий, связанных с доступностью получения высшего образования», — говорят авторы законопроекта.

В тексте закона Кобилев и Окунева ссылаются также на выступления Владимира Путина на тему поддержки детей-сирот на заседании СПЧ, ежегодном послании Федеральному собранию и февральской встрече с общественностью в Череповце.

При поступлении в вузы детям-сиротам льготы предоставляются в рамках лимита — не более 10% от общего числа бюджетных мест. Но, по данным Фонда развития социальных проектов «Прогресс», воспитанники детских домов почти не используют установленную для них квоту.

«А когда у этой квоты еще и есть срок действия, неизвестно, продлят ли ее снова, то ребята даже не думают о высшем образовании — будущее кажется им весьма туманным, — говорит ФАН президент фонда и один из организаторов конгресса «Светлое будущее» Кирилл Терентьев. — Поставьте себя на место ребенка. Вы в детдоме. Выпуск не за горами. Нужно принимать решение — поступать в колледж, ПТУ, или же пробовать свои силы при поступлении в ВУЗ, для чего необходимо начинать серьезно готовиться уже сейчас. Поступить в вуз на бюджетное место в условиях детдома крайне трудно, а льгота действует только до 1 января 2021 года. Как сегодня ребенку и воспитателям планировать будущее? Будет ли продление льготы? Или же придется поступать без послаблений, что очень и очень сложно?».

Напомним, I Всероссийский конгресс «Светлое будущее» провели в Госдуме именно для того, чтобы встретиться с воспитанниками детских домов, педагогами, государственными деятелями и понять, что мешает детям воспользоваться положенными им льготами. Организаторы конгресса еще во время мероприятия заявили, что одной из первых мер поддержки может стать объявление бессрочной льготы для поступления в вузы.

«Очень важно понимать, какова дальнейшая судьба этих детей. Сколько из них идет работать по специальности или же продолжает обучение — идет в магистратуру, — говорит депутат Алексей Кобилев. — На мой взгляд, это необходимо отслеживать и помогать инвалиду или сироте на всем его пути. Также необходимо понимать, как ребенок сможет жить и спокойно учиться в условиях соблазнов большого города».

Новый законопроект станет одной из первых мер помощи детям-сиротам по результатам Конгресса.

В тексте закона также указывается, что принятие изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.