Сотрудник медицинской службы заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Токио, 18 февраля. Один из медиков заразился коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Заболевший является сотрудником бригады экстренного реагирования при министерстве здравоохранения, труда и благосостояния.

Вместе с ним вирус подхватили еще два человека, находящихся на борту пришвартованного у берегов страны восходящего солнца круизного лайнера. Отмечается, что заболевший сотрудник медицинской службы работал на судне с зараженными пассажирами, передает «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что заразившаяся коронавирусом россиянка, находящаяся на борту лайнера Diamond Princess, имеет высокие шансы на выздоровление. Врач-эпидемиолог центра молекулярной диагностики ЦНИИ Тимур Пестерев заявил, что под присмотром врачей вероятность летального исхода крайне низкая.

Напомним, что из трех тысяч пассажиров, вирус нашли у 454 человек, в том числе у 56 членов экипажа. Часть инфицированных пассажиров уже успела переболеть коронавирусной инфекцией. Сильный иммунитет некоторых людей быстро подавил симптомы и победил болезнь.