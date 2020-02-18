Врач-офтальмолог Азнаурян развеял миф о глазном гриппе

Медики Федерального центра санитарного просвещения Германии предупредили о росте заболеваемости гриппом, в частности — вероятности заражения глазным гриппом. Врач-офтальмолог Игорь Азнаурян развенчал мифы о том, может ли это заболевание вызвать у людей серьезные проблемы со зрением.

Врачи отмечают, что на данный момент не существует лекарств против этого вируса. Отмечается, что вначале заболевание развивается как конъюнктивит: глаз краснеет и опухает. При этом у заболевшего появляются чувство инородного тела и зуд.

Затем вирус прогрессирует, проявляя устойчивость к различным препаратам. Инкубационный период составляет 5–12 дней, все это время носитель инфекции опасен для окружающих людей.

Доктор медицинских наук Игорь Азнаурян заявляет, что к вирусам гриппа это заболевание никакого отношения не имеет. По его словам, оно относится к категории аденовирусов.

«Также есть герпетический вирус, который поражает конъюнктив и роговицу. Если это конъюнктивит, то ничего страшного в этом нет, и есть препараты, которые очень эффективно лечат эти состояния. Это человеческие интерфероны», — рассказал Азнаурян в беседе с Федеральным агентством новостей.

В случае, если у заболевшего человека поражается роговица, возникают проблемы, которые могут привести к потере его зрения, объясняет врач.

«Эта роговица мутнеет. В дальнейшем это чревато патологией. Поэтому весь корень проблемы заключается в том, чтобы своевременно начать лечение. Если его не начать, то могут быть серьезные осложнения, вплоть до полной слепоты», — пояснил профессор.

Это заболевание распространено во всем мире, утверждает Азнаурян. Он подчеркивает, что количество заболевших в России такое же, как и во всех других странах.

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