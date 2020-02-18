Турция хочет помешать ликвидации террористов в Идлибе ради интересов Эрдогана

Турция защищает террористов в Идлибе ради реализации геополитических интересов Эрдогана. Подробности – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Турецкий телеканал Haberturk рассказал об отправке Анкарой новой партии военной техники в сирийский Идлиб. По данным телеканала, в общей сложности в провинцию Идлиб были направлены 300 военных грузовиков вместе с БТР, САУ и различными боеприпасами.

Заметим, что это далеко не первый случай отправки вооружения в Идлиб со стороны турецкой армии. Ранее подобную информацию предоставляли различные турецкие СМИ. Помимо этого, представители Минобороны России публиковали в Сети видеозаписи с беспилотников, доказывающие отправку военной техники Анкарой в сирийский Идлиб.

Ожидается, что турецкая бронетехника будет переброшена на позиции террористов в Идлибе, против которых сирийские правительственные силы ведут военную операцию.

Антитеррористическая операция в Большом Идлибе

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) сейчас ведут операцию «Заря в Идлибе» против террористов в провинциях Идлиб и Алеппо. Военная операция была возобновлена 16 января после заключенных соглашений о прекращении огня 12 января на фоне многочисленных атак со стороны террористических подразделений. С целью защиты местного населения сирийские войска начали наступления на позиции боевиков сразу по двум направлениям – на юге провинции Идлиб и на западе города Алеппо.

Всего за время проведения второго этапа операции «Заря в Идлибе» с 19 декабря по 17 февраля сирийская армия освободила в Идлибе и Алеппо более 2 тысяч квадратных километров территорий. Среди наиболее значимых побед САА за последнее время можно отметить освобождение городов Маарет ан-Нуман, Серакиб и западных пригородов Алеппо.

Оставшаяся угроза в Большом Идлибе

В настоящий момент в регионе присутствует сразу несколько бандформирований боевиков, которые фактически являются марионетками Турции и получают заметную помощь со стороны Анкары. Прежде всего следует отметить структуру «Хайят Тахрир аш-Шам», которая возглавляется бывшими членами запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1. Фактически эта организация представляет собой некое сборище разных мелких группировок, влившихся в «ан-Нусру».

Помимо этого, угрозу для мирного населения представляют боевики оперативного штаба «Ва-харид аль-Муминин» - сирийского отделения запрещенной в РФ «Аль-Каиды»1. Также присутствуют протурецкие боевики из «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир», напрямую зависящие от Анкары.

Несмотря на различные названия, все боевики из этих группировок действуют одним и теми же преступными методами: грабят и убивают местное население, не соглашаясь ни на какие договоренности с официальным Дамаском.

След Турции на северо-западе Сирии

Россия и Турция в ходе переговоров в сентябре 2018 года в Сочи договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе. В рамках соглашений, главные транспортные артерии этого региона – трассы М4 и М5 – должны были перейти под контроль сирийского правительства. Турция также обязалась провести разграничение боевиков из разных бандформирований и обеспечить соблюдение перемирия, однако в реальности Анкара решила проигнорировать все это.

Вместо работы над стабилизацией ситуации в Идлибе и Алеппо, Турция лишь пособничает и поощряет действия боевиков, оказывая как военную, так и информационную поддержку террористам. Анкара пытается выдать радикальных исламистов за некую «умеренную оппозицию», считая, что все эти протурецкие джихадисты и дальше должны иметь контроль над северо-западом Сирии.

Дипломатические рычаги

Вчера в Москве прошли новые переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, в которых приняли участие дипломаты, военные чиновники и спецслужбы. Договорится за одну встречу не удалось и стороны решили провести второй раунд сегодня.

Вторая встреча продлилась около двух часов. Среди значимых фигур на переговорах можно отметить турецкого заместителя министра иностранных дел Седата Онала, российского заместителя министра иностранных дел Сергея Вершинина и спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева. Судя по всему, сегодняшние переговоры также не смогли серьезно переменить ситуацию. МИД РФ сообщил, что Россия и Турция по итогам консультаций подтвердили приверженность имеющимся договоренностям по Сирии. Турецкая делегация же покинула Москву без официальных заявлений.

Впрочем, представитель партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что Анкара на переговорах в Москве выступила с позицией готовности самостоятельно добиться отвода сирийской армии на прежние позиции, что озвучивалось также на вчерашней встрече. Россия же поддерживать такой шаг не стала, выступив против, видя необходимость борьбы с террористами в Идлибе.

Федеральное агентство новостей обсудило российско-турецкие переговоры по Идлибу с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, экспертом Ассоциации военных политологов Андреем Кошкиным.

Как считает Кошкин, сейчас мы наблюдаем довольно сложные процессы, которые сложились на Ближнем Востоке, когда столкнулись официальная позиция Дамаска и региональные интересы Анкары. У Турции наблюдается свое мнение относительно ситуации в Идлибе, которое завязано на национальных интересах. Поэтому мы видим и обвинения в адрес Москвы, потому что Турция считает, что Россия якобы должна оказывать давление на Дамаск и не допускать борьбы с террористами, которые связаны с Анкарой.

Непростой выбор

По мнению политолога, переговоры между сторонами действительно необходимы, и учитывая количество связей, как на уровне глав государств, так между дипломатами и военными, в конечном счете все может привести к хорошему итогу. Но в то же время именно от Турции зависит напряжение обстановки в Идлибе, которое сейчас устраивает Анкару.

«Обострение ситуации в Идлибе генерируется со стороны Турции. Оно вызывает опасение возможностью разрушить многое, что уже было достигнуто большим трудом. Конечно же, хотелось бы надеется, что никаких «красных линий» не будет пройдено. К тому же военный конфликт с прямым участием Турции не в интересах Эрдогана», — говорит Кошин.

Основанная задача в Сирии сейчас заключается в зачистке страны, в том числе и Идлиба, от оставшихся террористических элементов. Однако сейчас на передний план у Турции выходит попытка перевести свои интересы на севере Сирии в цивилизованный характер, но в то же время Эрдоган пытается показать, что готов применить силу.

Силовой вариант решения ситуации в Идлибе

Кошкин обращает внимание, что отправка Турцией своего вооружения в Идлиб, безусловно, является попыткой давления прежде всего на Сирию. Однако, так как Эрдоган тесно связывает Дамаск с Москвой, в этом наблюдается и попытка воздействия на нашу страну, особенно на фоне переговоров.

«Эрдоган хочет показать, что его действия решительны, а устремления будут реализованы. Президент Турции демонстрирует переброской бронетехники и личного состава, что он готов на силовой вариант решения ситуации в Идлибе», — говорит политолог.

Террористы не хотят мира

Большая часть территорий Идлиба находится под контролем террористических группировок, которые заинтересованы в сохранении своих порядков на занятых землях. И для сохранения своих территорий они прикрываются Турцией.

«Террористы используют линию наблюдательных пунктов Турции, которые расположены в Идлибе, для своей защиты. Но в то же время, переброска турецкой техники в этот район свидетельствует об эскалации напряженности со стороны Анкары. Особенно учитывая заявления Турции о том, что Идлиб является их зоной», — обращает внимание собеседник ФАН.

Турция использует Идлиб для «хранения» своих прокси войск в виде террористических формирований, которые Анкара намерена использовать не только в Сирии, но и других конфликтах. Стараясь равноудалиться от других стран и показать свою независимость, Эрдоган и проводит подобную агрессивную политику, считает Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.