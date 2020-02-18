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Эпидемиолог оценил шансы россиянина с коронавирусом выжить на Diamond Princess

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Эпидемиолог оценил шансы россиянина с коронавирусом выжить на Diamond Princess

Москва, 18 февраля. Россиянин, зараженный коронавирусом на лайнере Diamond Princess, имеет высокие шансы на выздоровление. Такую оценку дал специалист Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев.

По словам эксперта, все заболевшие на судне в скором времени будут госпитализированы в японские стационарные больницы, поскольку полноценное лечение в условиях карантина обеспечить нереально, передает «Экономика сегодня».

«Перевезти всю клинику с оборудованием на лайнер просто невозможно. Сам карантин на лайнере стал средством, чтобы остановить распространение вируса, зараженных и здоровых людей разделили», — рассказал эпидемиолог.

Он также заявил о высоких шансах на выздоровление, которые имеет зараженный гражданин РФ.

«Вероятность летального исхода под присмотром врачей крайне низкая», — считает эксперт.

Пестерев добавил, что большинство пассажиров лайнера вероятно уже обрели иммунитет к вирусу, такие случаи уже зафиксированы в Китае, поэтому есть хорошие шансы, что россиянин легко перенесет болезнь.

Ранее сообщалось о заражении двух граждан РФ, мужчины и женщины, позднее диагноз девушки не подтвердился. На момент интервью об этом было еще неизвестно.

Круизный лайнер Diamond Princess с 5 февраля находится в карантине у берегов Японии. На его борту находится более 3,4 тысячи человек, более 500 из них заражены коронавирусом COVID-19.

О появлении вируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заболевания в китайском городе Ухань. По последним данным, жертвами ранее неизвестного возбудителя стали более 1,8 тысячи человек.

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Источник: «Экономика сегодня»
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