Масленица 2020: когда отмечается, история и традиции, названия дней, рецепт блинов

Неделя, предваряющая Великий пост, на Руси традиционно называли Масленицей. Церковь называет эту неделю (седмицу) Мясопустной, или Сырной (то есть, мясо уже под запретом, но молочное есть можно). Масленичная неделя предназначена для подготовки верующих к ограничениям Великого поста, который в свою очередь является подготовкой к главному христианскому празднику — Светлой Пасхе Христовой.

На Руси Масленицу было принято проводить весело, даже с излишествами, чтобы вознаградить себя за последующее семинедельное воздержание.

Масленица, Великий пост и Пасха в 2020 году

Православная Пасха в 2020 году наступит 19 апреля, от этой даты отсчитываются предшествующие ей периоды. Соответственно, Масленица приходится на неделю с 24 февраля по 1 марта включительно, а Великий пост — со 2 марта по 18 апреля включительно.

Западные христиане встретят Пасху на неделю раньше — 12 апреля, поэтому по всей Европе и Латинской Америке уже вовсю гремят карнавалы — аналог русской Масленицы. Начался знаменитый Венецианский карнавал; праздничные костюмированные шествия пройдут во всех европейских странах; на подходе знаменитые бразильский и мексиканский карнавалы.

Что такое Масленица

Масленица — праздник очень древний, связанный со встречей весны и приближающимся днем весеннего равноденствия. Главное масленичное блюдо — круглые румяные блины — символ Солнца, которое в этот период уже светит дольше, прогоняя надоевшую зиму.

Масленица издревле была связана не только с развлечениями и ритуальными пиршествами, но и со строгими запретами, в частности с отказом от мясной пищи. Такой весенний запрет существует у многих земледельческих народов, к которым относятся и древние славяне. Наши далекие предки постепенно отошли от охоты и собирательства, начав выращивать полезные злаки и разводить скот. Запрет на мясное в голодное и тяжелое весеннее время помогал сохранить стадо, в противном случае племя бы просто не выжило.

Еще один древнейший обряд — сжигание чучела Масленицы, которое символизировало ритуальное прощание с зимой. Дохристианские масленичные традиции в более поздние времена соединились с христианскими обычаями. Мясопустная неделя стала временем подготовки к Великому посту, в то же время церковь снисходительно относилась к некоторым излишествам, которые допускались на Масленицу.

Все грехи, совершенные во время масленичного разгулья, верующие замаливали в Прощеное воскресенье — последний день перед Великим постом, когда следовало покаяться и попросить прощения за все прегрешения — вольные и невольные. Это помогало приступить к подготовке к Пасхе в духовной чистоте, постепенно, благодаря посту, очищаясь также телом.

Дореволюционные, советские и современные традиции Масленицы

Масленицу на Руси всегда отмечали широко и даже разгульно, с горами блинов, кулачными боями, а также другими порой весьма небезопасными и небезобидными забавами и развлечениями. В целом традиция отмечать это время блинами и забавами сохранилась и в советское время, хотя и в светском варианте.

Начиная с конца 1980-х годов в СССР, а затем в России стал возрождаться интерес к христианству и к народным корням, поэтому отмечанию Масленицы стали возвращать исторические традиции. Сегодня этот праздник, поддерживаемый на официальном уровне и вполне одобряемый церковью, воспринимается как традиционная часть подготовки к Великому посту.

Исторические названия дней Масленицы

Все дни Масленицы имеют свое название:

— понедельник, 24 февраля: «Встреча» — начало праздника; — вторник, 25 февраля: «Заигрыш» — начало гуляний и блинных застолий; — среда, 26 февраля: «Лакомка» — все объедаются блинами с добавками и припеками; — четверг, 27 февраля: «Разгуляй» — начало широкой Масленицы, кульминации праздника; — пятница, 28 февраля: «Тещины посиделки» — день для родственных посещений «на блины»; — суббота, 29 февраля: «Золовкины посиделки» — блинные застолья для молодежи; — последний день Масленицы, 1 марта: Прощеное воскресенье, или «Целовальник» — время просить прощение, обмениваясь традиционным поцелуем.

На закате Прощеного воскресенья сжигают чучело Масленицы, завершая празднования и готовясь приступить к Великому посту.

Простой рецепт блинов

Для выпекания тонких масленичных блинов нужно приготовить следующие ингредиенты:

— молоко — 2 стакана; — яйца — 2 шт.; — сахар — 1,5 ч. л.; — соль — 0,3 ч. л.; — масло растительное — 2 ст. л.; — масло сливочное — 50 г; — мука — 1 стакан.

Способ приготовления