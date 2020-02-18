США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

Вашингтон, 18 февраля. США ввели санкции в отношении дочерней компании «Роснефти» Rosneft Trading S.A. и ее президента Дидье Касимиро.

Соответствующее решение было принято Вашингтоном в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга во время телефонного брифинга для журналистов.

«Сегодня Министерство финансов США ввело санкции в отношении принадлежащей России брокерской компании Rosneft Trading, S.A и ее президента Дидье Касимиро за то, что она выступала посредником при продаже по всему миру нефти из Венесуэлы от лица нелегитимного режима Мадуро», — сказал он.

Представитель администрации заявил, что компания способствовала поставке двух миллионов баррелей нефти из Венесуэлы в западноафриканские страны.

США при этом выразили уверенность в сохранении стабильности на нефтяных ранках. Как отметил представитель американской администрации, США предупредили РФ о намерении ввести санкции против Rosneft Trading S.A. По его словам, эта тема обсуждалась при встрече американского госсекретаря Майка Помпео и главы МИД России Сергея Лаврова.

В «Роснефти» введенные Соединенными Штатами санкции к настоящему моменту не прокомментировали.