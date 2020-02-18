Перенджиев призвал ООН признать террористическими группировки ПНС Ливии

Интервью бывшего суданского разведчика, принимавшего участие в переброске боевиков, завербованных террористической группировкой «Аль-Каида»1 (деятельность запрещена в РФ) с территории Судана в Ливию для участия в боевых действиях на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС), вызвало широкий общественный резонанс.

После публикации в СМИ рассказа экс-сотрудника Службы разведки Судана о подготовительных лагерях «Аль-Каиды», где тренировали будущих боевиков бандформирований марионеточного режима ПНС Ливии, международные институты должны признать террористическими все группировки, подконтрольные незаконному «правительству» Файеза Сарраджа. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Все эти бандформирования так называемого Правительства национального согласия Ливии представляют собой единую террористическую инфраструктуру. При этом вся эта террористическая инфраструктура вовсе не уменьшается. Все это происходит из-за этакой политической игры, когда говорится, что те боевики, эти преступники, а эти, вроде как, свои боевики. На самом деле, все эти незаконные вооруженные группировки, захватившие Триполи, являются террористическими, и Организация Объединенных Наций обязана их таковыми признать», — уверен собеседник ФАН.

По словам эксперта, все боевики, захватившие ливийскую столицу Триполи и ее окрестности, являются частью одной системы, управляемой централизованно, что делает ее достаточно опасной. Он напомнил, что в 2011 году вмешательство Соединенных Штатов и их союзников по НАТО создало благоприятную почву для формирования нового террористического рассадника на фоне разрушенной государственности Ливии.

«Нужно понимать, что вся эта террористическая инфраструктура ПНС Ливии — это не какие-то отдельные боевики, которые сами откуда-то выползли. Нет, это все единая террористическая система, у которой, как мне кажется, есть даже некая стратегия дальнейшего развития. И об этом необходимо беспокоиться Совету Безопасности ООН, и пора решать эту проблему. Все объясняется тем, что для такой вот сложной ситуации [в Ливии] ранее были созданы благоприятные условия. Изменить это будет непросто, поскольку ведущие державы мира находятся в конфронтации, в особенности члены Совета Безопасности ООН», — подытожил Александр Перенджиев.

По словам эксперта, обнародование доказательств о процветании международного терроризма в ливийской столице Триполи, окончательно продемонстрировало всему миру, с кем приходиться бороться военнослужащим Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, которые действительно защищают ливийский народ от террористической угрозы.

Ранее в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей политолог Александр Дудчак напомнил о вине Запада в том, что международные террористические организации, такие как «Аль-Каида», нашли новое пристанище на территории Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.