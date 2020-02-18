Партия «За правду» предложила отменить ЕГЭ в России

На пресс-конференции по итогам первого заседания партии «За правду» в пресс-центре ТАСС советник ее председателя, писателя Захара Прилепина, актер Иван Охлобыстин заявил, что они намерены отменить ЕГЭ на территории России. На вопрос корреспондента Федерального агентства новостей о том, чем же будет заменена проверка знаний у школьников, он ответил, что в школы страны вернется советское академическое образование.

«ЕГЭ — это уже старая, изжившая себя методика, которая не дает детям возможности самореализоваться. У многих семей нет денег и возможностей для того, чтобы дать ребенку высшее образование. Каким бы умным ни был ребенок, из-за маленького количества бюджетных мест он не сможет получить образование, если его семья не имеет средств. С этим мы будем бороться», — заявил актер.

Захар Прилепин рассказал, что главная задача новой партии — демонстрировать новизну своей программы. Он отметил, что на конкретном примере покажет, чем партия отличается от других и от действующей власти.

«В составе экспертного совета будет отработана программа, а затем начнется обсуждение. Мы поедем по стране и будем устраивать масштабные слушания. В каждом регионе каждая идея будет проговариваться вслух. Это будет прямой контакт с народом, и там мы будем получать обратную связь», — объяснил писатель.

В ответе на вопрос о заинтересованности молодежи в работе партии он подчеркнул, что не собирается бороться за внимание нового поколения.

«Молодежи всего 10%, поэтому я не буду блогером, который ругается матом. Для большинства молодых то, что я говорю, является зашкваром».

Прилепин не остался в стороне и от поправок в Конституции России.

«Я сделал предложение закрепить в конституции ядерный статус России», — признался он.

Его соратник, политолог Сергей Михеев, также заметил, что идеология партии состоит в том, чтобы не равняться на другие страны и найти форму существования, которая будет соответствовать России. Он назвал попытки построить западное государство в РФ «кривлянием» и призвал всех бороться за индивидуальность русской нации.

«Русский человек всегда ищет правду. Иногда правда и закон разнятся, наша цель — поставить знак «равно» между ними», — заявил политолог.

Первый заместитель председателя партии «За правду» Александр Казаков указал на ее новизну.