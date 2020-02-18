Драпеко раскритиковала Госкино Украины за запрет фильма «Восемь первых свиданий»

Москва, 18 февраля. Глупо запрещать фильм из-за позиции отдельных актеров. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучила депутат Госдумы Елена Драпеко.

Первый заместитель председателя комитета по культуре отреагировала на решение Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино) запретить показ и распространение на территории страны фильма «Восемь первых свиданий» из-за участия в картине российской актрисы Екатерины Варнавы. Телеведущая внесена в перечень лиц, которые якобы создают угрозу нацбезопасности Украины.

«Я думаю, глупость несусветная. Мы уже от этой практики давно отказались. При советской власти у нас было — артист уехал в Америку — и все его фильмы снимаются с показа, либо (его имя. — Прим. ФАН) вымарывается из титров», — заявила Драпеко.

По ее словам, Госкино избрало «совершенно большевистский способ».