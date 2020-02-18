Ремесло заявил, что Навальный потеряет западных спонсоров из-за своего низкого рейтинга

Москва, 18 февраля. Уровень доверия населения блогеру Алексею Навальному составляет 3%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской организацией «Левада-центр», которая признана в России иностранным агентом.

Стоит отметить, что исследования «Левада-центра» всегда подвергаются сомнению, так как организация финансируется Западом. Однако возникает вопрос, почему симпатизирующий Навальному «Левада-центр» «нарисовал» блогеру лишь 3%. Вероятно, даже в исследователи «левады» осознают, что это максимум, на который способен Навальный.

Член Общественной организации по содействию совершенствования правовой культуры и защиты интересов юридического сообщества «Ассоциация юристов Санкт-Петербурга» Илья Ремесло уверен, что рейтинг Навального был искусственно завышен «Левада-центром», передает «ПолитЭксперт».

Ремесло отметил, что люди, которые все еще доверяют Навальному являются «немногочисленной сектой из Youtube». Он также добавил, что эти люди не совсем адекватны, так как в здравом уме никто не будет поддерживать основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана в России иностранным агентом).

«Сотрудники Навального, которые этот рейтинг публикуют, стыдливо обрезают его нижнюю часть, где находится сам Навальный», — подчеркнул юрист.

При этом сторонники Навального предпочитают умалчивать о низком рейтинге Навального, так как это может лишить блогера поддержки со стороны западных спонсоров.