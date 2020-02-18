Шойгу заявил о воровстве США сирийской нефти на фоне запрета ее поставок

Москва, 18 февраля. США нагло воруют нефть с сирийских месторождений, при этом вводят санкции на поставку в страну этого сырья. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

В Риме прошли переговоры по формуле «2+2», в которых принял участие Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров и их итальянские коллеги Лоренцо Гуэрини и Луиджи Ди Майо. На пресс-конференции по итогам встречи министр обороны РФ напомнил, что США продолжают контролировать территорию в Сирии, на которой располагаются нефтяные месторождения.

«Там идет неприкрытое бесцеремонное разграбление богатств, которые принадлежат Сирии и сирийскому народу. С другой стороны, запрещается подвоз нефти туда», — отметил Шойгу.

Он также добавил, что страдают от репрессивной политики Вашингтона в первую очередь обычные жители Сирии, которые «нуждаются в тепле, горячей воде, электричестве».

«(Данные ресурсы. — Прим. ФАН) берутся из углеводородов, которые запрещено туда поставлять, а добывать сами они не везде и не всегда могут», — пояснил Шойгу.

Напомним, помимо указанных проблем власти Сирии регулярно сталкиваются с попытками террористов атаковать действующие нефтяные объекты на контролируемой территории. Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия сбила беспилотный летательный аппарат, запущенный экстремистами, около нефтеперерабатывающего завода в провинции Хомс, передавало Федеральное агентство новостей.